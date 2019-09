Euromillones: números premiados del sorteo del viernes 27 de septiembre de 2019.

Comprueba también el resultado de la Bonoloto y el Cuponazo de la ONCE de hoy viernes

El sorteo de Euromillones ofrece hoy su bote máximo que asciende a 190 millones de euros. Tras 18 sorteos sin ningún acertante de primera categoría Euromillones pone en juego esta noche su mayor bote permitido. Si aún no has participado y quieres hacerlo, aún estás a tiempo. A las 22.00 horas podrás conocer aquí si has resultado ganador.

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 27 de septiembre de 2019corresponde a la formada por los siguientes números: XX - XX- XX- XX- XX y las estrellas XX y XX. El bote ofrecido ascendió a XX millones de euros.

El premio del Euromillón ha sido para el XXXXXXX, cuyo poseedor validó el boleto en XXXX.

Así es el sorteo del Euromillones

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.