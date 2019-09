Horóscopo: Tu suerte para hoy viernes 20 de septiembre de 2019

El horóscopo de hoy viernes 20 de septiembre de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Es un magnífico momento para ponerse a trabajar en cosas nuevas que tienes para poner en tu camino, no siempre debes usar la misma ropa, tener las mismas cosas en casa, disponer todo de la misma forma, hay que tener atención a todo lo que estás viviendo y así crecerás más.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Cuando una persona quiere estar pensando en ti solo puedes esperar que se acerque y te diga todo lo que quiere decir, si no eres capaz de aceptar las buenas nuevas, entonces no seas alguien que tiene miedo a decirte todo lo que necesitas, por lo positivo siempre vas a lograr estar bien.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Si respondes bien a una persona que necesita tu ayuda puede ser lo mejor que hagas en el día, tienes que tener buenos aliados en tu vida porque siempre hay que tener claro todo lo que está en tu camino, si puedes darte cuenta de lo bueno para ti puedes estar con mayor atención a todo.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Cuando vemos que las personas a nuestro alrededor están bien podemos sentirnos más seguros de que lo que estamos entregando va por la senda correcta, así que no sigas pensando que todo lo que vives es de alguna forma un error Cáncer, todo está perfecto como es ahora.

Leo (23 julio al 22 agosto)

No eres quien para cambiar ciertos comportamientos familiares que están demasiado arraigados en las personas que conforman tu núcleo, si con ello no le hacen daño a ninguna persona en el mundo, entonces no insistas en modificarlos, no tiene ninguna razón de ser, piénsalo bien.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Un buen debate es una instancia perfecta para poder ver de lo que está hecho una persona, si de verdad quieres entrar en una polémica con alguien que no tiene la necesidad de involucrarse contigo en algo que no consideras como importante, no lo hagas, mantente al margen.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Libra puede pasar de ser una persona muy recta a una persona muy liberar en tan solo un segundo, es una de las capacidades que tiene Libra y siempre se jacta de ello cuando tiene la capacidad de entregar lo bueno que posee y lo que desea tener para hacer un buen frente.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Si Escorpio está siguiendo una buena línea en este momento tiene todo para lograr ese triunfo que tanto anhela, el día de hoy es el día para ganar, para salir victorioso de todo, pero también para comenzar a pensar en crecer más allá de los paradigmas sociales que no te apoyan en nada.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Sagitario pasa por un momento muy complicado el día de hoy y si no es capaz de verse a sí mismo en un espejo podría perder tiempo valioso porque es lo único que debes hacer, lo que quieres es lo que consigues, nada es más importante en este tiempo que eso querido centauro.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

El caprino puede tener mucha razón en esconder algunos de sus secretos más íntimos el día de hoy, no es un buen momento para conversar sobre las cosas personales, sobre lo que te duele y lo que te hace feliz, sobre todo acerca de tu pasado, mejor ten eso bien guardado en tu interior.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Acuario tiene que estar más atento a todo el día de hoy, podría estar propenso a sufrir engaños, sobre todo de personas que no buscan el bien de nadie, por lo mismo tienes que caminar con mucho cuidado en la calle y no permitir que alguien te haga daño, no hay excusa para ello.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Si algo te hace volar, una música, una novela, una película o simplemente pasar tiempo con quienes amas, es un buen día para intentar una de esas actividades y prepararte para sentirte muy bien haciendo eso que quieres, por lo mismo hoy tienes que dejar salir más tu interior.