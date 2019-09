Horóscopo: Tu suerte para hoy lunes 16 de septiembre de 2019

El horóscopo de hoy lunes 16 de septiembre de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.



Aries (21 marzo al 19 abril)

Una buena jornada para quienes usan de toda su creatividad para realizar su trabajo, será un día de inspiración y de muchas ideas, aprovecha este buen momento para poder explorar nuevos caminos para llegar a terminar tu trabajo, será algo muy provechoso de hacer.



Tauro (20 abril al 20 mayo)

El éxito está esperando por ti, solo debes avanzar más y visualizar la meta a la que quieres llegar, no te detengas por nada del mundo en el camino que estás recorriendo, ya casi puedes saborear los frutos de tu trabajo, solo debes aplicarte un poco más y lo conseguirás.



Géminis (21 mayo al 20 junio)

Estás dejando de lado las malas opiniones de los demás y eso es algo muy positivo, te proyectará grandes beneficios en el futuro, debes seleccionar las cosas que te hagan bien y dejar de lado lo que te esté obstaculizando el camino que llevas, no dejes que otros se interpongan a tu éxito, vas por un buen sendero hacia lo que siempre has querido.



Cáncer (21 junio al 22 julio)

Es una muy buena jornada para investigar las posibilidades que te está ofreciendo la vida, si estás en una etapa de estudios, esto es muy relevante e importante, por lo que debes tomar consciencia de las puertas que comienzan a abrirse.



Leo (23 julio al 22 agosto)

Si has conocido a alguien recientemente, no dejes que la ansiedad te haga hacer tonterías o decir cosas que le alejarán de ti, es mejor que te dejes llevar por la corriente en este momento y que la relación vaya fluyendo sola, no dejes que se escape una buena posibilidad de volver a amar.



Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Estás dejando que la vida se vaya sin hacer algo por ti y por las cosas que crees fuertemente, no dejes que esto suceda, tienes muchos planes de vida que necesitas concretar, no dejes que se vayan las oportunidades de hacerlos realidad.



Libra (23 septiembre al 22 octubre)

La comparación muchas veces no es buena, te hace sentir mal frente a lo que otros tienen y lo que tú aún no has adquirido en tu vida, pero hoy es momento de comenzar a observar lo que otros han logrado, si bien no tienes las mismas fortalezas o habilidades de otros, nadie las tiene, eres alguien con tus propios talentos y tienes mucho que aportar, todos somos únicos en el mundo, pero siempre es bueno aprender del ejemplo de nuestros pares.



Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Un gran momento para conectar con otras personas y para hacer tratos de negocios, es probable que hoy tengas la oportunidad de firmar algún documento importante, por lo que tendrás una jornada muy exitosa en esta materia.



Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Dejar de lado el estrés que nos provocan las obligaciones y las preocupaciones de todo el día parece una tarea difícil, pero estás logrando relajarte y eso es muy bueno.



Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

No dejes que las mentiras que te han dicho en el pasado te afecten en este momento, estás desconfiando de alguien que no tiene malas intenciones contigo, todo porque has perdido la capacidad de confiar en las personas nuevas que entran o quieren entrar a tu vida.



Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Estás teniendo algunas dudas con respecto a una decisión que tomaste hace algún tiempo, no decaigas, fue algo bueno por lo que optaste, es solo que a veces las cosas buenas o los resultados positivos tardan en llegar, no dejes que esto te afecte, sigue peleando por lo que quieres.



Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Un buen día para pasarlo con los amigos y la familia, tienes la posibilidad de tener una jornada muy buena junto a los que más quieres, no dejes pasar la oportunidad de realizar una cena o una comida con tus seres queridos.