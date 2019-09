Horóscopo: Tu suerte para hoy sábado 7 de septiembre de 2019

El horóscopo de hoy sábado 7 de septiembre de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy sábado en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen solo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Necesitas ampliar más tus conocimientos sobre el área donde te desempeñas, no dejes de pasar la oportunidad que se presentará ante ti el día de hoy, es probable que recibas información o una invitación a algún curso de capacitación, será excelente para tu vida profesional.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Comienzas a tomar la vida con demasiada seriedad y le estás dando poco espacio a la diversión y el juego. Intenta practicar algún deporte de equipos que te guste, podría ser una buena oportunidad para estrechar lazos con amigos.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Una situación engorrosa podría ser el punto débil del día, no dejes que otros te involucren en algo que no quieres tomar parte, tampoco te metas tú por tu cuenta en el asunto, necesitas tomar distancia, ya que podrías salir mal de este conflicto.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Callar todo no siempre es bueno, muchas veces debemos hacerlo para evitar sufrimiento a otras personas, especialmente a aquellos que nos importan, pero este día debes atreverte a decir lo que sientes o lo que piensas.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Tu alma necesita curarse y le estás dejando de lado, necesitas tomar un curso de meditación o una terapia que te ayude a curar tu corazón y tu interior de experiencias malas que has vivido en el pasado. No dejes que los miedos te invadan.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Comienzas a tener segundos pensamientos con respecto a una decisión que tomaste en el pasado y que ahora puede estar pasándote la cuenta o haciéndote dudar sobre si fue la correcta o no.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Necesitas ser un poco más paciente con las personas con las que trabajas, muchas veces quieres que te sigan el ritmo, pero no siempre será así, todos tienen sus tiempos. Si estás a cargo de un grupo, es momento de darles un incentivo por su trabajo.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Es momento de soltar las ataduras al pasado y comenzar un nuevo camino, tienes mucho en tu cabeza y muchos remordimientos con respecto a lo que te ha sucedido en la vida, no siempre serás capaz de darle solución a todo y mucho menos a cosas que ya no están bajo tu control.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Tener paciencia para realizar tus tareas es de suma necesidad el día de hoy, no dejes que la ansiedad te pase la cuenta y te haga cometer errores en tu trabajo. En tus estudios, si te encuentras en esta época de la vida, es momento de tomar un descanso.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Una persona extraña podría llegar a pedir algo que dice que le pertenece, si no le conoces y nunca has tenido un trato con ella, no le des entrada a tu vida, podría tratarse de un engaño. Alguien nuevo aparecerá y le conocerás a través de amigos.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

No es un buen día para realizar grandes cambios en tu vida ni tampoco para tomar decisiones de riesgo de las cuales después puedas arrepentirte, comienza a tomar opciones más seguras por ahora, no dejes tu trabajo por una oferta nueva que pueda llegarte.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Te estás tomando demasiadas atribuciones en tu relación de pareja y estás comenzando a decidir todo por la persona que amas, es probable que esta actitud esté haciendo estragos en el amor que siente por ti, no dejes que los celos te hagan controlar a quien amas.