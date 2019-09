Horóscopo: Tu suerte para hoy jueves 5 de septiembre de 2019

El horóscopo de hoy jueves 5 de septiembre de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy jueves en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen solo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Tienes cosas que no has concretado aún y necesitas poner atención a ello, una persona muy importante podría estar esperando una respuesta tuya que has demorado en dar, no dejes de hacerlo, podrías tener un muy buen resultado si aceptas lo que te está proponiendo.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Día para aprender una valiosa lección de vida que te llegará a manos de una persona que respetas mucho. Si tienes hijos, es importante que les enseñes correctas formas de comunicarse con otros, podrían estar experimentando dificultades para esto.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Estás pasando por inocente con alguien que está jugando contigo, muchas veces debemos mirar bien quien está a nuestro lado, puede ser que la persona que estés conociendo de hace poco te esté jugando una mala pasada y crea que puede manejarte a su antojo, no dejes que esto suceda.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Estás dejando de moverte en la vida, te estás quedando de pie frente a los problemas sin hacer nada, debes asegurarte de tener la capacidad de hacer algo por lo que te aqueja, no tomar acción sobre esto puede traer problemas en el futuro.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Te sientes con una derrota interna, puede ser a causa de la pérdida de un trabajo o de un fracaso amoroso, no dejes que esto te tiré abajo, siempre puedes encontrar un nuevo lugar para desempeñarte y el amor tiene buenas noticias para ti.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Estás dejando que otras personas tomen decisiones por ti, esto no será bueno, ya que perderás la capacidad de tomar opciones que te convengan más. Si se trata de tu pareja, no dejes que haga de tu vida una obligación suya, no dejes que tome los caminos por ti.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Libra tiene la oportunidad de disfrutar grandes cambios en su vida, serán muy positivos, pero ojo, no debes darte el lujo de experimentar y tantear terreno todo el tiempo, a veces necesitas tomar acciones claras y sin rodeos.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Día para esforzarte en el trabajo, pero será muy agotador, por lo que procura tener todo listo en tu hogar para llegar e intentar descansar el mayor tiempo posible. Estás tomando demasiadas cargas en tu vida.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Comienzas a dejar de lado a personas de suma importancia para ti, sabes de quiénes se trata, por lo que debes tomar consciencia de ello y darles un llamado, una visita u organizar una junta con ellos. Una pareja de amigos necesita tu ayuda.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

En la familia existen algunas diferencias que pueden provocar un quiebre entre algunos de sus integrantes, si observas esta situación entonces debes intentar darle solución a esta situación. Si no puedes hacerlo, entonces busca que las personas lleguen a un entendimiento pacífico.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Estás en una etapa financiera difícil y te puede estar costando un poco llegar bien a fin de mes, comienza desde hoy a ahorrar si es que estás en la posibilidad de hacerlo y también a poner más ojo en los negocios y en el dinero que vas generando.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

No puedes vivir solo de sueños, tienes que realizar acciones concretas en tu vida, algo que para Piscis puede presentar una dificultad, ya que son uno de los signos más soñadores e idealistas del zodiaco. Será un momento ideal para comenzar a poner fecha a las cosas que deseas conseguir.