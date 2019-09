El increíble cambio físico de Fran Pasapalabra: ha perdido 12 kilos desde que dejó la televisión

Si algo parece claro en el mundo de la televisión es que el paso por la pequeña pantalla te cambia la vida. Y más si te conviertes en uno de los concursantes queridos del programa más visto de la historia reciente de la "caja tonta". Eso es lo que le pasó a Fran González, el crack asturiano del rosco de Pasapalabra. Este biólogo vecino de Colloto logró lo que hasta la fecha no había conseguido nadie: fue el concursante que más semanas estuvo al frente del concurso pero, además, consiguió uno de los botes más altos de la historia del programa. No en vano se llevó a casa (después de impuestos) casi un millón de euros. Pero ¿cómo es ahora la vida de Fran?



González siempre fue una persona discreta a la que no le gustaba demasiado la notoriedad. Fue precisamente esa característica suya, la de la discreción, la que más gustó al público al que enamoró al otro lado de la pequeña pantalla. Por eso ahora no se prodiga mucho por los programas de televisión después de las entrevistas que conoció tras ganar el bote. Pero, eso sí, no puede evitar que la gente le haga fotos. Es más que conocido hasta para las estrellas.



La última en posar con Fran ha sido Cristina Tarrega, la famosa presentadora de televisión que durante años se situó al frente de programas con mucha audiencia. Y de paso que posaba con él la Tarrega desveló uno de sus mejores secretos. Fran González ha perdido 12 kilos desde que dejó al tele.



"Con Fran, ganador de Pasapalabra, 12 kilos menos en Las Caldas", confesaba la presentadora. "Ya me dirás el secreto", le contestaba la también presentadora Carme Chaparro. "Maravilloso lugar y dieta detox inmejorable, tienes que venir", le confesó.





Lo cierto es que González se ganó al público por su forma de ser pero, eso es lógico, también por sus conocimientos. No en vano si no hubiera sabido contestar de forma correcta todas las preguntas González no se habría conseguido llevar el bote, algo que consiguió después de mucho trabajo.De hecho dada su fama no sería raro que González volviera al programa. Es uno de los concursantes que más puede levantar la audiencia. No en vano gracias a él el formato de Telecinco logró en varias ocasiones colocarse como lo más visto de todo el día en todos los programas de todas las cadenas en abierto. Casi nada. Algo que, de hecho, no se ha vuelto a lograr.