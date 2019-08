Horóscopo: Tu suerte para este viernes 30 de agosto de 2019

El horóscopo del viernes 30 de agosto de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de este viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Si no piensas de forma clara nunca te darás cuenta de las cosas que has estado haciendo mal o bien, así que desde ahora en adelante tienes que darte el espacio para concretar las cosas que no han salido como realmente quieres en tu camino, tienes que poner mucho ojo.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro puede estar pasando por uno de esos momentos de verdad, las cosas que han estado viviendo no tienen demasiada relación con todo lo que vive, por eso es un buen momento para que todo avance como debe ser, algo bueno en tu vida te hará muy feliz hoy.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Cuando nos damos cuenta que el pensamiento claro e inocente puede sernos de ayuda nos vamos formando como personas buenas y mucho más claras en la vida, no tengas dudas el día de hoy Géminis, todo se ordena en la vida, todo toma forma y todo logra su cometido.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

El cangrejo camino de una forma muy atractiva el día de hoy, no sería raro que consiga una cita al finalizar la jornada, esto es algo muy bueno para los solteros, los comprometidos deben deponer las ganas de algo extra, no es conveniente ni tampoco positivo para nadie.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Leo comienza a estar mucho más en contacto con su propia naturaleza y las cosas no podrían estar mejor, sobre todo cuando se tiene en cuenta las cosas buenas que han ido pasando a medida que avanzas en el camino, todo se ve mucho mejor y todo puede ser posible.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Importantes oportunidades pueden estar frente a tus ojos y no las estás viendo porque estás preocupado de otros asuntos y has optado por descansar demasiado en momentos donde no lo necesitas. Tendrás que trabajar el doble esta jornada.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Caminar con la frente erguida nos ayuda a caminar de una forma mucho más clara y con todo de nuestra parte, por lo que en este momento tienes debes hacer lo máximo que está a tu disposición, así que desde ahora en adelante debes poner todo lo bueno.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Cuando nos enfrentamos a nuestros propios demonios podríamos siempre perder, pero eso no es lo que sucederá para ti el día de hoy, vas a salir triunfando de las cosas que vives y lo que viviste en el pasado, has llegado a la buena conclusión de que todo pasa por algo.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

No te pierdas en la contemplación de tus deseos, si de alguna forma llegan a tu mente todas las cosas que has hecho y lo que has querido concretar y nada de ello está listo aún, no pierdas los estribos porque todo va a pasar y todo siempre pasará por una buena razón.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

La esperanza siempre tiene que estar de tu parte, cuando la perdemos nos volvemos de manera automática en personas amargas, eso no es lo que tienes que vivir en este momento, sino todo lo contrario, la alegría tiene que ser tu mantra y tu motor de vida en este periodo.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Acuario comienza a pensar que muchas de las cosas que hace no tienen mucha validez, por todo lo que has pasado en el pasado tienes que esforzarte de verdad porque las cosas no siempre salen a pedir de boca, pero se pueden acercar mucho a lo que siempre deseamos obtener.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Para Piscis el día de hoy es muy necesario decir cosas que a veces no nos tienen demasiado contentos, pero con un poco de melaza las cosas se endulzan, así que no olvides que tienes en tu interior la dulzura necesaria para hacer ver cualquier mal comentario en algo positivo.