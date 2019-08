Horóscopo: Tu suerte para mañana lunes 26 de agosto de 2019

El horóscopo de mañana lunes 26 de agosto de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de mañana lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Posibles reencuentros con familiares que no ves hace tiempo ocurrirán durante la jornada, será una forma de recordar viejos tiempos. Si sucede algún hecho desagradable en el trabajo el día de hoy, no entres en conflicto con nadie, ni tampoco te involucres en una situación de otros donde no tienes mucho que hacer, podrías resultar siendo sindicado como el culpable de la situación.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Estás probando distintas cosas en tu vida y eso siempre está bien, pero el amor necesita que te enfoques en un solo objetivo en este momento. Si ya conociste a la persona indicada, debes abrirte a la posibilidad de entablar una relación más seria con esa persona, el amor no espera y no permite que le pasen por encima, intenta tener una sola persona para amar.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Tienes una tendencia a criticar mucho las acciones de los demás y esto podría pasarte la cuenta el día de hoy, no todos deben actuar como tú crees y no puede ser todo hecho según las normas internas que tienes, todos tienen derecho a tener su propia visión de las cosas.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Posibilidad de volver a hacer de tu trabajo algo entretenido donde puedes tener no solo realización personal, sino también disfrutar de lo que haces. Una persona que busca un consejo serio te llamará, tienes la habilidad para darle solución a lo que le está molestando en su vida, no le dejes sin orientación.

Leo (23 julio al 22 agosto)

El día estás ideal para el amor y para la pasión en la pareja, si estás con un compromiso formal, es momento de darle más pasión a la relación, intenta probar juegos íntimos y nuevas formas de explorarse mutuamente. Es un día muy bueno para pedir un compromiso más formal con la persona que amas, no dejes de hacer esto, porque puedes estar perdiendo la oportunidad de tu felicidad.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Oportunidad para hacer lo que quieras sin sentir remordimientos al otro día, si quieres salir con tus amigos de copas por la noche, ir de paseo con tu familia, comer algo contundente y poco sano o lo que quieras. Hoy no hay límites y no debes ponerte tantas reglas, es momento de vivir un poco y dejar de estar siempre pensando en las consecuencias de lo que quieres hacer.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Un momento ideal para la amistad, para la familia y para el amor. No dejes que las obligaciones te impidan pasar tiempo con tus seres queridos durante la jornada, tienes que estar presente en la vida de quienes te aman y quienes te sostienen en los momentos malos.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Una pelea dentro de la pareja o una discusión familiar podría ocurrir el día de hoy, por lo que si sientes desde temprano que esto puede suceder, intenta evitarlo, te llevarás un peso extra durante la jornada y se convertirá en algo agotador. Estás pensando en dejar tu trabajo para independizarte, puede ser una buena forma de aliviar la carga que tienes, pero no es el momento aún de dar el salto, podrían venir problemas inesperados más adelante, espera un tiempo más.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Tienes la fuerza necesaria para enfrentarte a cualquier dificultad en la vida, no dejes que las cosas te afecten tanto como para derribar y acabar con esta capacidad innata tuya. La pareja se encuentra en un buen momento, por lo que si existe alguna dificultad que deben pasar, háganlo juntos y podrán darle solución a todo lo que enfrenten como un núcleo potente e inquebrantable.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

El dinero será un tema importante el día de hoy, ya que tendrás gastos imprevistos, pero también podrías tener entradas de dinero o promesas del mismo para el futuro. En tu trabajo el sol brilla por lo que muy pronto recibirás un aumento o un ascenso que te reportará más dinero.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Tiempos de soledad que están terminando para Acuario, no tienes nada que temer, ya que pronto conocerás a alguien muy especial en tu vida que vendrá a entregarte el amor que mereces y que estabas esperando. Si sigues pendiente de una persona del pasado reciente, entonces no serás capaz de salir a flote en el amor.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Buen día para Piscis, están en un momento laboral y estudiantil muy bueno, por lo que si se ven enfrentados a una prueba difícil, podrán sortear el asunto sin mayores dificultades. Una persona que está pendiente de ti te dará una última oportunidad para salir con ella, no te lo dirá de esa forma, pero podrás verlo o leerlo en su forma de decírtelo, piensa bien si vas a decir que no, podrías arrepentirte mañana de la decisión y ya será tarde para recuperar el contacto.