Horóscopo: Tu suerte para hoy jueves 22 de agosto

El horóscopo de hoy jueves 22 de agosto de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen solo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Necesitas pasar pronto por una pena que está afectando tu corazón y a la vez tu mente. Si estás en esta situación, entonces debes intentar buscar soluciones para tu problema y dejar de huir de él.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Una persona que quieres mucho está cometiendo muchos errores que podrás notar el día de hoy, habla con sinceridad sobre esto, ya que escuchará tu crítica sin ofenderse, recuerda hablar con inteligencia y siempre con respeto.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Momento para hacer cambios en tu manera de relacionarte con otros, estás perdiendo la capacidad de comunicarte bien, algo que Géminis sabe hacer muy bien. Es probable que necesites tomarte un tiempo a solas para reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Tomarte las cosas con calma, no significa que debes dejar de lado tus obligaciones o de darle atenciones a la persona que quieres o que estás conociendo, precisamente este es el error que puedes estar cometiendo. Si estás saliendo con alguien nuevo, debes también poner de tu parte.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Es probable que durante la jornada recibas más de una mala noticia, una de ellas podría ser el estado de salud de alguna persona muy querida, no te preocupes, será algo que podrá tener solución.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Estás pasando por una mala época en las finanzas y hoy podrás notarlo con más fuerza, ya que gastos imprevistos podrían ocurrir. Si necesitas pedir dinero prestado o algún tipo de crédito, asegúrate de optar uno con facilidades de pago.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Comienzas a estancarte dentro de tu trabajo, lo que te provoca una gran inseguridad sobre el futuro del mismo, no dejes que esto te pase, busca opciones donde puedas brillar más o dentro del mismo lugar asegúrate de hacer una mejor labor buscando nuevas ideas y proyectando nuevas formas de trabajar.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Es momento de abrir los ojos y darte cuenta que tienes un sinfín de posibilidades para encontrar tu felicidad. No te quedes pegado esperando una sola cosa, ya que podrías perder tiempo valioso.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Debes comenzar a luchar por lo que quieres, no siempre las cosas te llegarán por arte de magia, mejor dicho casi nunca sucederá esto. En el trabajo estás dejando que las presiones te pasen la cuenta y hagan que estés pasando por un momento complicado y de sequía creativa.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Situaciones de estrés en el trabajo, ya que habrá un plazo corto para realizar una tarea que te encargarán a ti o a tu equipo de labores, no dejes que la presión agote las ganas y la capacidad de cumplir con esta tarea.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Acuario atraviesa por una situación compleja, donde el cansancio puede estarle pasando la cuenta y dejándolo débil para realizar las labores del día a día, tendrás muchos problemas para levantarte el día de hoy, intenta realizar una rutina de ejercicios.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Callar no es la solución en este momento, si tienes un momento de sinceridad con tu pareja, será siempre mejor que guardarte todo lo que te pasa, debes expresar lo que te molesta o lo que te hace daño, no te quedes en silencio, no solucionarás nada.