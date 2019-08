Horóscopo: Tu suerte para hoy sábado 17 de agosto de 2019

El horóscopo de hoy sábado 17 de agosto de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy sábado en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen solo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries necesita tomar más valor a las cosas simples de la vida, ya que se está perdiendo demasiado en lo material y en el conseguir ganancias monetarias. Es probable que tu pareja te llame la atención el día de hoy con respecto al tiempo de calidad que están pasando juntos.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Estás en un muy buen momento de salud, por lo que puedes comenzar a pensar en practicar un deporte que te guste y que hace tiempo que no le dediques tiempo, será una buena forma de conocer gente y de mantener tu salud bien.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Algo que te ha sucedido recientemente te ha dejado una sensación de vacío. Si está pasando por esto, debes intentar ver las cosas de una forma positiva y darte cuenta que tienes mucho porque luchar en tu vida, no te dejes abatir.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Posibles problemas con tus cuentas y el orden en tus finanzas, debes poner más atención a este ítem, ya que el sistema que estás utilizando no está funcionando, intenta cambiar de estrategia y comienza a ordenar tus prioridades en los gastos.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Leo puede estar sintiendo que está quedándose estancado en su vida profesional, es momento de hacer importantes cambios, como tomar un curso de perfeccionamiento en tu área de trabajo o comenzar a pensar en buscar mejores opciones donde desempeñarte.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Importantes oportunidades pueden estar frente a tus ojos y no las estás viendo porque estás preocupado de otros asuntos y has optado por descansar demasiado en momentos donde no lo necesitas. Tendrás que trabajar el doble esta jornada.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Estás saliendo adelante de un momento bastante triste para tu vida, no dejes que la pena siga estando presente e intenta buscar formas de sobrellevar lo que pueda haber sucedido. Alguien te hará una invitación a ver un espectáculo o una película.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Tentaciones en el amor podrían ocurrir hoy, si estás en pareja, debes evitarlas, recuerda los compromisos que has tomado. Sientes que la persona que estás conociendo no te está dando la importancia suficiente, si no entiende tus indirectas, es mejor hablarle sinceramente.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Alguien importante para ti está necesitando contactarte urgente por un trabajo que quiere ofrecerte, será una buena oportunidad la que te entregará, no la rechaces. Un hombre cercano estará presionando para que tomes una decisión con respecto a la venta de algo que les pertenece a ambos.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Recibirás una importante llamada de trabajo, probablemente cuando te encuentres fuera de este, debes responder y aceptar la tarea que te será encomendada, puesto que presentará buenos beneficios para ti.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Verdades ocultas podrían salir a luz el día de hoy en la vida de Acuario, si eres tú quien ha escondido información de alguien muy importante en tu vida, podría pasarte la cuenta, ya que habrán consecuencias a ese acto.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Piscis está en un momento laboral ideal, puede estar tranquilo, ya que está muy bien evaluado y es un ejemplo a seguir para el resto de sus compañeros. Te llegará una felicitación por correo, lo que podría traer un dinero extra más adelante.