Unos 152 millones de niños son víctimas del trabajo infantil

El director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para España, Joaquín Nieto, ha señalado que en España no han detectado trabajo infantil, y si lo hay sería "marginal", pero ha advertido de que "los españoles están consumiendo trabajo infantil sin saberlo".

"Hay 152 millones de niñas y niños atrapados en el trabajo infantil en el mundo. Los productos que elaboran pueden llegar a manos de consumidores españoles, en la medida en que no existen mecanismos que informen de que tal producto está libre o no de trabajo infantil. Los españoles están consumiendo trabajo infantil sin saberlo", ha avisado Nieto en una entrevista con Europa Press, con motivo del Día contra el Trabajo Infantil, que se celebra este miércoles 12 de junio.

Lo más "duro", según ha precisado, es que suelen ser productos "amables" como "vestidos, juguetes, bombones, flores y joyas". "Cuando regalamos estos productos, en realidad, estamos regalando trabajo infantil, no siempre, pero muy a menudo", ha alertado, al tiempo que ha hecho un llamamiento a los españoles para que reaccionen.

"La sociedad española debería reaccionar, ser exigente para que las autoridades pongan dispositivos que eviten que llegue a las tiendas y a los hogares, porque en España no hay trabajo infantil, o el que hay es marginal; sin embargo, lo consume", ha subrayado.

La solución podría ser doble, según Nieto: por vía regulatoria y por vía voluntaria. "Las compañías podrían interesarse por garantizar que están libres de trabajo infantil, igual que dicen que sus productos están libres de contaminación", ha planteado.

Aunque el director de la OIT en España reconoce que una empresa no tiene por qué saber que un producto lo ha fabricado un niño, dice que lo que sí puede hacer es buscar en toda la cadena de suministro para asegurarse de que no se explota a niños y que no se vulneran los derechos humanos. Así, por ejemplo, una empresa textil tendría que revisar de dónde procede el hilo que utiliza para la confección de sus prendas.

Tomar medidas en este sentido ayudaría, según precisa Nieto, a erradicar el trabajo infantil en el mundo, que precisamente es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (el 8.7), que debe cumplirse en 2025. Además, apunta que hay países como Francia que sí cuentan con una ley que obliga a las empresas con un determinado volumen a rendir cuentas de todo el proceso de la cadena de suministro.



Se reduce un tercio en lo que va de siglo



En cualquier caso, Nieto ha precisado que en lo que va de siglo, se ha reducido un tercio el trabajo infantil en el mundo. Según los últimos datos del informe que realizan cada cuatro años (el último es de 2016), en el mundo hay 152 millones de niñas y niños sometidos a trabajo infantil.

Los índices más elevados de trabajo infantil se dan en África Subsahariana, aunque también destacan países productores como América y Asia. En concreto, subraya el caso de América donde el número de niños atrapados en el trabajo infantil se ha reducido a la mitad gracias a una iniciativa de América Latina y el Caribe libres de trabajo infantil.

En 2020, la OIT publicará de nuevo los datos actualizados sobre trabajo infantil en el mundo y estas cifras darán "la alarma" sobre la necesidad de actuar "de manera acelerada" para cumplir el ODS 8.7, según apunta Nieto. En España, considera que sería bueno revisar el Plan de empresas y derechos humanos que se adoptó hace un tiempo y "no satisfizo las expectativas" y redactar uno nuevo más efectivo para erradicar el trabajo infantil.