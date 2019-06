Broncano: "Tener acento murciano es peor que tener una ETS"

El humorista y presentador de La Resistencia David Broncano recibió la pasada semana en el programa de Movistar + a Esther González, jugadora del Atlético de Madrid, y natural de Huéscar, quien en un momento de la entrevista le dijo al presentador que tenía "acento murciano". Broncano, muy proclive a las bromas sobre Murcia y natural de Orcera, en Jaén, fingió sentir dolor físico ante tal afirmación y aseguró que, no solo no tenía acento murciano, sino que eso era "peor que tener una ETS".



"Preferiría que me hubieses dicho que me falta un agua", proseguía con la broma Broncano. González le explicó que Huéscar está en una zona limítrofe entre Jaén, Almería y Murcia, ante lo que siguieron los chascarrillos con los acentos del sur de España durante un buen rato.