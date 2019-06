Google Analytics sufre una caída a nivel mundial

Los responsables y amantes de la analítica web están tirándose de los pelos. A las 21.00 horas del día de hoy (hora española) se ha registrado una caída a nivel mundial de Google Analytics, el principal medidor de audiencias y una herramienta clave en el control de métricas cuyo desplome también hemos sentido en INFORMACIÓN.

En cuestión de segundos, la frase 'Google Analytics no me funciona' ha resonado en todo el mundo, pero a priori no hay motivo para la preocupación, y es que el problema no reside en que los sitios web no estén recibiendo ninguna visita y/o compra, sino que la plataforma de Google no las está registrando.