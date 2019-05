Horóscopo: Tu suerte para hoy lunes 20 de mayo de 2019

El horóscopo de hoy lunes 20 de mayo de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

No dejes que te entren las ganas de dejar todo botado cuando tengas dificultades para realizar las tareas que te han encomendado. Un amigo necesita tu apoyo, no le dejes a solas en este momento será necesario que recurras a todas tus habilidades para darle orientación.



Tauro (20 abril al 20 mayo)

Es probable que estés enfrentando algunos problemas con etapas pasadas de tu vida, por lo que el día de hoy sería bueno que comiences a pensar en la posibilidad de tomar una terapia con un profesional que pueda ayudarte.



Géminis (21 mayo al 20 junio)

No dejes que una persona que ha entrado hace poco a tu vida te comience a manejar y a decidir todo por ti, debes establecer un límite en esto, sino más adelante será muy difícil de controlar y comenzará a molestarte. Tienes la oportunidad de hablar con una persona que podría darte una buena oportunidad para surgir, pero es probable que te pongas un poco nervioso ante el encuentro, no dejes que esto te pase y habla con claridad sobre los planes que tienes.



Cáncer (21 junio al 22 julio)

Tienes una capacidad para amar que poco tienen y la persona que estás conociendo lo nota, no dejes que se te escape alguien que puede ser muy bueno para ti, solo porque tienes miedo a mostrar tu amor o a dejar salir tus sentimientos, libérate más.



Leo (23 julio al 22 agosto)

La vida muchas veces es dura con aquellos que se esfuerzan mucho, pero no debes siempre pensar de esta forma, ya que todo esfuerzo tiene su recompensa al final y si en este periodo te ha tocado trabajar duro, ya llegarán el momento de descansar, recuerda que la pereza no trae cosas buenas consigo.



Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

El amor traerá sorpresas en un tiempo más, aún no es momento de conocer a alguien, si es que estás buscando pareja, pronto llegará y será todo lo que estabas esperando. El hecho de que ya no quieras recordar el pasado ni volver a quedarte en lo que pasó antes en tu vida te ha reportado grandes beneficios, no solo a ti, sino también a la persona que está a tu lado.



Libra (23 septiembre al 22 octubre)

No dejes de lado tus sueños, el día de hoy comienza a escribir en un cuaderno todo lo que deseas y lo que has estado esperando durante mucho tiempo, cuando vayas pasando las etapas que te lleven a conseguirlo vuelve a mirar lo que has escrito y anda borrando lo que se haya cumplido, cuando creas que estás perdiendo la fe y las ganas de seguir, vuelve a leer lo que escribiste, solo así podrás tener en mente siempre lo que quieres y lo que estás haciendo para lograrlo.



Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Un familiar muy querido está necesitando ayuda económica y es probable que tú puedas hacer un aporte, si tienes la posibilidad de ayudarle, aunque sea con algo muy mínimo, hazlo, no te arrepentirás.



Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Alguien que es bastante influyente en lo que haces como trabajo te hará una oferta el día de hoy, es probable que no puedas aceptar de buenas a primeras, pero te dará un tiempo para pensar la oferta, necesitas decir que sí, ya que es algo que te hará crecer mucho más de lo que podrías lograr en el lugar donde te encuentras ahora.



Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

El amor trae un buen día, ambos comenzarán a contarse sus fantasías y harán un plan para cumplirlas. Si sientes una ligera sensación de cansancio por la tarde, será solo algo que puedes remediar con una buena noche de sueño reparador. Recibirás una cuenta con un cobro excesivo, lo que te llevará a tener que ir directamente al lugar para poner un reclamo, no dejes que esto te desanime, todo saldrá a tu favor.



Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Quienes estén a cargo de pacientes enfermos o trabajen en el área de la salud, tienen una excelente jornada, ya que es muy probable que hagan algo muy bueno por alguien que se los agradecerá de una linda forma, se sentirán orgullosos de lo que hacen. Tendrás una cita con la persona que amas, es probable que lleven mucho tiempo juntos y esto les hará muy bien, muchas veces las deudas, las obligaciones y los quehaceres del día a día pueden dejarles poco tiempo para compartir el uno con el otro, disfruten este momento de relajo y romance juntos.



Piscis (19 febrero al 20 marzo)

En tu trabajo este consejo será fundamental, ya que es posible que estés teniendo una sensación de aburrimiento con respecto a las labores que debes realizar, si no has optado por cambiarte de lugar de trabajo, entonces ha sido decisión tuya el quedarte en ese lugar, por ende, debes hacer bien las tareas que te son encargadas.