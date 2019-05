Horóscopo: Tu suerte para mañana martes 14 de mayo

El horóscopo de mañana martes 14 de mayo de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones del martes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.



Aries (21 marzo al 19 abril)

Un viaje a un lugar cercano al mar o al bosque podría ser un buen panorama para el día o para el fin de semana, independiente de las obligaciones que tengas, será un buen momento para ti, mejor aún si lo compartes con tu familia o pareja.



Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tienes en tu mente a alguien muy especial, pero esa persona no está mostrando el interés que quieres, prueba invitarle hoy a una cita, si te dice que no, entonces es mejor mirar hacia otro lado, hay muchas más personas en el mundo.



Géminis (21 mayo al 20 junio)

Un momento muy bueno para el amor, pero estás dejando pasar la oportunidad de demostrar todo lo que sientes por la persona amada, podría reclamarte esto el día de hoy, no permitas que esto suceda, tomas acciones desde ya para hacerle sentir como alguien muy importante.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

La vida quiere decirte algo y te está enviando las señales para ello, pon atención. No dejes que el pasado se apodere de tu presente, si algo ha sucedido hace poco tiempo debes dejarlo que siga su curso natural y no forzar la situación a que se arregle.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Una persona que necesita un favor de tu parte te contactará el día de hoy por la tarde. En los estudios, debes aprender a decir que no a veces, esto se refiere a las invitaciones de amigos.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Tienes que optar por una carrera, estás en un momento crucial de tu vida donde la decisión que tomes va a modificar todo tu futuro, recuerda que siempre puedes cambiar la decisión en el camino, pero es mejor asegurar ahora lo que de verdad quieres hacer.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Tienes que tomar acciones en el trabajo, estás dejando que otros decidan por ti y no estás prestando atención a los requerimientos que se te han hecho, deja de estar ausente en este plano y comienza a esforzarte.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Debes hacer cambios en tu alimentación, estás consumiendo demasiadas grasas saturadas y comida poco saludable. Comienzas a separarte de tu grupo y eso no estás bien, no tengas la tendencia separarte de los demás, especialmente cuando tienes problemas.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

No dilates más el pago de deudas y algunas cuentas que necesitas saldar cuanto antes, no dejes que siga pasando el tiempo sin cancelar lo que debes. Una persona extraña podría llegar a pedir algo que dice que le pertenece.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Si siempre estás pensando en las malas experiencias del pasado nunca serás feliz, ni tendrás a la persona que quieres al lado tuyo, es probable que veas a alguien como una persona única en tu vida y que puede darte todo lo que necesitas.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Debes prestar atención a las señales que da la vida en cuanto al amor, no es bueno que siempre estés pensando que vas a quedarte solo, a veces queremos que todo se dé de manera automática y no somos capaces de ver lo que tenemos a nuestro alrededor.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Cuida mucho de tus extremidades, haz ejercicios que te ayuden a ganar más fuerza en esta área. No dejes de hacer esto, ya que será un muy buen momento para todos los que rodean a estas personas y a ti. No dejes que la vida te vaya llevando por una dirección que no quieres.