El presunto asesino de Torre Pacheco quería coger un avión en Alicante para huir fuera de España

El sujeto se llama Marco Vinicio. Natural de Sudamérica, residía en Torre Pacheco. Lo han detenido en el aeródromo de Alicante cuando, presuntamente, intentaba escapar porque se le buscaba por asesinato. El de la que había sido su novia, una mujer llamada Lourdes.

Lourdes era hallada muerta en su domicilio de Torre Pacheco. La habría matado su ex, según sospecharon desde un principio los investigadores del Instituto Armado. La víctima, de 42 años y nacionalidad ecuatoriana al igual que el principal sospechoso, vivía en un piso de la calle Pedro Nieto de la citada población y fue encontrada sin vida por varios amigos que la echaban en falta, según las fuentes de la investigación.

Allegados de la asesinada llenaban hoy el perfil de Facebook de Marco de comentarios. "Dios te hará pagar con lágrimas de sangre por lo que has hecho", decía una mujer. "Vaya donde vaya, ese sconda donde se esconda, de su consciencia no no podrá huir", señalaba otra persona.

El cuerpo de la mujer, que en una primera inspección parecía no presentar signos de violencia por la ausencia de sangre en el domicilio, fue encontrado a las 23,15 horas de ayer desnudo, en la cama y con una rosa en el pecho.

Al domicilio de la víctima se desplazaron efectivos de la Policía Local de Torre Pacheco y agentes de la Guardia Civil, cuya unidad de Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación y maneja como principal hipótesis el asesinato machista, por lo que ha activado su plan de actuación ante violencia de género.

El principal sospechoso de este caso estaba siendo buscado desde anoche por la Policía Local de Torre Pacheco y la Guardia Civil. Lo cazaron agentes de la Policía Judicial, con apoyo del Grupo de Homicidios de Alicante, a las nueve y veinte de la mañana de hoy en El Altet. Parece que quería irse a Sudamérica. A esconderse.

De confirmarse que se trata de un caso de violencia machista, sería la primera víctima en la comunidad de Murcia este año y se incorporaría a las estadísticas oficiales, donde hay computadas 18 mujeres asesinadas hasta el pasado 6 de mayo.

Hay en España otros tres casos más en investigación, el último de ellos el de una mujer de 46 años asesinada presuntamente por su pareja sentimental este mes de mayo en Parla (Madrid).