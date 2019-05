Hoy es el Día Mundial de Star Wars, pero ¿por qué se celebra el 4 de mayo?

Hoy, sábado 4 de mayo, se celebra en todo el mundo el Día de Star Wars, pero lo que pocos saben es cuál es el verdadero origen de esta celebración. Todo se remonta a un día como hoy en 1979 cuando el diario británico 'London Evening News' publicaba una nota en la que el Partido Conservador felicitaba a Margaret Tatcher por convertirse en la primera mujer que llegaba a ministra, y lo hacía con la siguiente frase: 'May the 4th be with you'. La conexión con la mítica saga reside en la ocurrencia que tuvieron unos fanáticos de la serie al establecer la similitud con la frase: 'May the Force be with you'.



Sea como fuere, cada 4 de mayo se celebra el Día Mundial de Star Wars, y hoy han sido muchos los que a través del hashtag de Twitter: #StarWarsDay, han querido recordar algunos de momentos memorables que nos ha dejado esta saga.



¡Qué la fuerza os acompañe!