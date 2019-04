Horóscopo: Tu suerte para hoy jueves 25 de abril de 2019

El horóscopo de hoy jueves 25 de abril de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy jueves en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

No es necesario encontrar el secreto de la vida para darse cuenta que las cosas que hacemos siempre tienen repercusión en los demás, pensar en las consecuencias de tus actos será de mucha importancia el día de hoy Aries, recuerda que siempre que realizamos este ejercicio terminamos dándonos cuenta que muchas cosas podrían haberse evitado si nos deteníamos a pensar un poco antes de actuar.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Si el toro no es capaz de darse cuenta de las cosas que está haciendo bien, entonces no le pidas que vea sus errores, eso te molestará un poco dentro de la jornada Tauro, ya que te hace enojar mucho que otros vean lo malo dentro de lo que realizas o por lo que optas en la vida.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Los días han sido un poco brumosos para Géminis, es probable que hayas perdido a un amigo o a algún familiar cercano de tu lado, eso siempre es algo triste que debamos pasar, sobre todo si no ha sido la muerte quien lo ha arrebatado sino un enojo o un alejamiento por malos motivos.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

No esperes el momento que sea demasiado tarde para decir que tienes algo atorado en el pecho, recuerda muy bien lo que sientes y lo que quieres dejar de sentir.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Si no logras dar en el clavo con la solución a un problema mayor el día de hoy, no te darás cuenta de lo mucho que puedes hacer para lograr que alguien te preste atención y te ayude en tu camino.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Virgo va a tener muchas oportunidades de hacer cambios positivos en su camino el día de hoy, por eso es necesario dejar la mente clara y cuidar lo que tienes en este momento.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

No es probable que tengas muchos errores en tu día para esta jornada, por lo mismo, aprovecha de dar en el clavo en un asunto muy importante que sucederá en el área laboral. Serás el candidato perfecto para un nuevo trabajo, pero tu falta de confianza está poniendo en riesgos la contratación, no hagas que esta oportunidad se vaya.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Si Escorpio no quiere creer en las cosas buenas que pueden llegar a su vida, entonces es su decisión, pero siempre debes estar consciente que el camino lo labra cada uno y si quieres que pasen cosas positivas, entonces tienes que llamarlas de la forma que estimes convenientes.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Muchas veces las religiones organizadas no son para todo el mundo, si quieres encontrar un buen camino espiritual, cumple con obedecerte a ti mismo y llegarán las respuestas.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Si el corazón está hablando un idioma que no conoces, es probable que te estés perdiendo de mucho en la vida, vuelve a creer un poco más en la magia de las cosas.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Crees demasiado en las voces que te hablan desde la rabia, desde el miedo, date cuenta que puedes lograr mucho más de ti mismo si le comienzas a hacer caso a lo que sientes en el estómago que a lo que te dice tu mente.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

No creas que las personas vienen con buenas intenciones solo porque te muestran un bello rostro e intentan convencerte que así es con halagos y con mimos que en verdad no necesitas, abre los ojos. Si Piscis no cree que el camino que está trazando es bueno, nunca se dará cuenta de su inmensa fortaleza e inteligencia, aprecia tus buenos valores también Piscis.