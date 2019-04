Horóscopo: Tu suerte para hoy sábado 13 de abril de 2019

El horóscopo de hoy sábado 13 de abril de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy sábado en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Para Aries nunca es bueno sentir culpa, sobre todo por los errores cometidos en el amor, recuerda que siempre la vida se muestra de manera afable cuando le damos la importancia que debe tener. Es un buen camino el que recorres en el trabajo, pero estás dejando que las cosas a veces se salgan un poco de control.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

No te agobies Tauro con el sentimiento que estás teniendo en este momento, los pensamientos deben mantenerse positivos siempre para que nuestra vida sea lo más agradable posible. Es un buen momento ese que se ha dado entre tu familia y tú, recuerda que siempre la vida nos enseña a apreciar a quienes más queremos.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Para que Géminis logre todo lo que se ha propuesto es necesario que tenga muy consciente que la vida se muestra como de verdad siempre la hemos querido ver solo cuando tenemos confianza en nosotros mismos queridos gemelos. No esperes que las cosas se pongan mal para hacer algo por esa persona que te importa tanto.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Cáncer tiene uno de esos días donde los recuerdos malos podrían venir a llenar su mente con pensamientos que no le aportan en nada en la vida. Siempre tienes la tendencia a hacer esto porque a veces te tomar responsabilidades que no tienes, mejor dicho que no deberías tener. El espacio que hay entre tú y una persona cercana se está acrecentando y eso no te tiene bien, arregla las cosas antes que sea tarde.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Para Leo la vida se ha puesto un poquito complicada, pero solo porque no estás aceptando tu voz interior, la que te grita y te pide de forma urgente que hagas un poco de examen de consciencia, ya que no le estás escuchando y eso la está poniendo un poco tensa, recuerda siempre escuchar a esa vocecita que nos habla claro cuando queremos.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Es un excelente día para Virgo, podría ser de esas jornada que se demoran mucho tiempo en salir de nuestra mente porque nos dan todo lo que necesitamos y siempre estamos pensando en lo positivo que nos entregaron. No es momento de hacer cosas de riesgo para ti querido Virgo, recuerda que debes cuidarte mucho para los compromisos que vienen.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

No es una excusa eso que estás dando para no hacer algo que te han pedido, si se trata de una excusa que estás inventando, entonces tendrás que hacerlo mejor porque no vale la pena escuchar algo así que no tiene ni pies ni cabeza Libra, recuerda que tienes que siempre tener honestidad en todo.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Tienes razones poderosas para olvidarte de alguien que te ha hecho daño, no sientas culpa o remordimiento por ello, tampoco sientas lástima por la persona, si te ha hecho pasar por algo que no es positivo, entonces no hay problema en que le digas que salga de tu vida y no le vuelvas a ver más.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Podrías tener un buen día Sagitario, pero solo si lo deseas, es un momento muy bueno para ti, para tus deseos de aventura y para lo que quieres realizar. Es una muy buena idea esa que tienes para un proyecto que podrías ofrecer a otra persona, no tengas miedo a hacerlo, tienes todo para ganar.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Para los Caprinos no es necesario hacer tantas maromas el día de hoy para llamar la atención de alguien, sea quien sea, un jefe, un amor, una amistad, entre otros. Tienes eso sí algo que tienes que sacar de tu sistema y eso te está volviendo un poco loco.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Deja de pensar en lo que pudo ser y concéntrate en lo que es Acuario, no es un buen momento para decir que no puedes hacer algo, porque no es verdad, puedes hacerlo todo, puedes lograrlo todo, solo necesitas un poco de tiempo, un poco de espacio, nada más que eso.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Para Piscis siempre hay un principio y un final para todo, excepto para el amor, son muy soñadores y les gusta mucho que alguien esté ahí para ellos, también les encanta hacer todo por las otras personas, eso es muy importante para Piscis. Es tiempo de hacer un poco más en el trabajo, te estás quedando atrás Piscis.