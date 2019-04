Horóscopo: Tu suerte para hoy lunes 8 de abril de 2019

El horóscopo de hoy lunes 8 de abril de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Un momento muy especial para la pareja, sobre todo para quienes han estado hace tiempo juntos, podrías vivir el día de hoy, es importante que vuelvan a desearse mutuamente y que experimenten la pasión que los unión en un principio, hoy podrían volver a amarse como cuando estaban en la primera etapa del enamoramiento, será un día que recordarán siempre.



Tauro (20 abril al 20 mayo)

Estás tomando opciones en tu vida que no te llevan más cerca de la meta que te has puesto, es momento de tomar las riendas de lo que quieres y de la vida que estás deseando tener.



Géminis (21 mayo al 20 junio)

Posibles viajes se proyectan en el horizontes, si tienes esta idea en tu cabeza, comienza a dar los pasos para hacerlo realidad en el menor tiempo posible, hoy es el día de tomar la decisión.



Cáncer (21 junio al 22 julio)

La salud se encuentra bien, por lo que debes procurar que siga así en el tiempo. Una buena jornada para el aprendizaje y el estudio, por lo que si te encuentras en etapa de estudio y estás pasando por exámenes o se encuentran muy cerca, el día de hoy debes hacer un plan de estudio que te reporte el aprendizaje necesario para poder sortear de manera correcta las pruebas que se acercan, tendrás muy buenos resultados si te organizas bien y elijes un grupo de estudio bueno para aprender juntos.

Leo (23 julio al 22 agosto)

No mires un fracaso laboral o en los estudios como algo necesariamente malo, es probable que tengas que aprender mucho de una situación mala que te sucederá en este ámbito el día de hoy, por lo que procura siempre estar con todos tus sentidos muy abiertos, siempre tendrás la oportunidad de volver a tomar la opción de manejar tu vida y de lograr las cosas que te has propuesto, las caídas nos enseñan a ponernos de pie nuevamente y a siempre desear cosas mejores para nosotros mismos.



Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Te has dado cuenta del error que estuviste cometiendo en la forma de hacer las cosas que necesitas sacar adelante, es probable que el día de hoy comiences a hacer algunos cambios en esta materia, el trabajo será tu principal objetivo, podrías darte cuenta que lo que realizas en este momento no te está llevando a la parte donde quieres estar y termines por cambiar de rumbo, si lo haces, asegúrate de dejar la puerta abierta para un regreso futuro, no quiere decir que necesariamente tendrás que dar marcha atrás, pero nunca es bueno dejar un lugar diciendo que nunca más volverás.



Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Los solteros tienen una jornada un tanto difícil, ya que podrían resentir el estar solos y sin compañía para compartir su vida y los éxitos que están teniendo en este momento, procura hacer una reunión informal en tu casa con un grupo de amigos, descubrirás que tienes mucha gente contigo, que te quiere y te apoya.



Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

En una jornada como la de hoy, siempre será bueno darse un momento para estar con la pareja, beber una copa de vino y conversar sobre el día que ambos han tenido, tienen mucho que contarse. No es tiempo de planear viajes o salidas de improviso, necesitas concentrarte en lo que debes hacer en este momento en tu hogar o en lo que tienes que pagar como deudas o créditos que has solicitado anteriormente.



Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Estás en un buen momento de tu vida para tomar un compromiso serio en el amor, no dejes que se pase la oportunidad de decirle a esa persona especial que quieres comprometerte seriamente con ella. El momento de hacer esa invitación a la persona que te ha cautivado ha llegado, te está enviando las señales para que le hagas la propuesta, no dejes que se pase esta intención de su parte, recuerda que las oportunidades en el amor deben ser tomadas en el minuto que sucede, sino podrías arrepentirte más adelante.



Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

A pesar de lo que sientas, es probable que aún no sea momento de entablar una relación nueva con alguien, quizás es momento de estar en solitario y pensar bien las cosas que te han sucedido en la vida y las opciones que has tomado, no dejes que esto te baje los ánimos ni que tampoco te haga no creer en el amor, tienes mucho camino por recorrer aún.



Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Un momento muy bueno para quienes estén en pareja se dará el día de hoy, ya que la persona amada tiene buenas noticias para compartir el día de hoy, será algo que les hará muy feliz a ambos. Llegó el momento de celebrar tus logros y de pasar un tiempo de calidad con tus amistades y con tu familia, no olvides que es un buen día para estar con las personas que más quieres, será algo muy bueno si tomas la decisión de comenzar a estar más en contacto con las personas que quieres de verdad.



Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Piscis está en un muy buen momento de su vida para disfrutar de los frutos que ha podido ir recogiendo en el camino, si no son tantos por ahora, no te preocupes, ya llegará tu momento. Tu pareja tiene una excelente noticia para darte el día de hoy, será algo muy importante y que los hará felices a ambos, no dejes de escucharle y tampoco de celebrar lo que te dirá.