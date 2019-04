Horóscopo: Tu suerte para hoy domingo 7 de abril de 2019

El horóscopo de hoy domingo 7 de abril de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy domingo en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

El amor toca a tu puerta, pero tienes que dejarlo entrar, no sirve de nada esperar a que la otra persona haga todo el trabajo, podrías estar esperando por siempre, toma acciones ahora si sientes algo fuerte, recuerda que siempre en toda relación hay uno que comienza a conquistar al otro, no todo se da espontáneamente.



Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tienes que comenzar a tomar decisiones importantes sobre un proyecto en el que has estado trabajando desde hace algún tiempo, es probable que tengas la oportunidad de presentarlo o de postular dicho trabajo a algún fondo de ayuda, te irá muy bien si escoges esta opción. No dejes que los problemas de los demás te afecten de mala forma, si te inmiscuyes en la vida de alguien, intenta que sea para ayudarle, pero no para hacer propios sus dolores.



Géminis (21 mayo al 20 junio)

En este tiempo que estás viviendo estás prestando poca atención a tus deseos internos y lo has notado, por lo que si esto te está sucediendo, debes tomar acciones y comenzar a realizar un viaje hacia lo más interno de tu alma y descubrir lo que en verdad quieres de la vida, de tu trabajo y del amor.



Cáncer (21 junio al 22 julio)

Un momento de alegría con tu familia podría ser el primer paso para formar una sociedad con uno de sus miembros, es probable que tengas un acuerdo de palabra con alguien de tu núcleo y que ambos le den paso a una relación de negocios que les reportará grandes beneficios en el futuro.



Leo (23 julio al 22 agosto)

Procura tomar buenas decisiones en el amor, si llevas saliendo algún tiempo con alguien y esa persona tiene todo lo que buscas, entonces no tengas miedo a pedir un compromiso más serio.



Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Ha llegado el día que esperabas, tienes que dar ese salto de fe y lanzarte al vacío con ese proyecto o ese negocio que intentas iniciar, es probable que el día de hoy debas dejar cosas de lado para darle prioridad a tus proyectos personales, por lo que si has decidido dejar tu trabajo estable por darle prioridad a este nuevo proyecto que intentas realizar, deja siempre la puerta abierta para un posible regreso si las cosas no terminan bien.



Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Necesitas comenzar a cuidar más de salud, es probable que tengas alguna dificultad en este tema el día de hoy, no te decaigas si algún resultado médico no sale como esperabas, podrás dar vuelta esta situación más adelante.



Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Una persona muy importante te dará un consejo vital para tu progreso laboral, por lo que debes escucharle y poner en práctica lo que te diga, será muy provechoso para ti. Excelente jornada para las inversiones de dinero y para hacer compras grandes.



Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

No tienes nada que perder en el amor, por lo que si tienes el deseo de invitar a alguien a salir, entonces no tienes nada que temer, si no acepta entonces podrás siempre mirar hacia otro lado, siempre encontrarás a alguien nuevo para conocer.



Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

enes un gran poder para convencer a las personas de que sigan tus ideas, no dejes que se vaya la oportunidad de hacer esto en tu trabajo el día de hoy. Siempre es importante recordar quienes somos y de dónde venimos, no dejes que se te olvide esto, nunca, por mucho éxito que tengas en tu vida, nunca debes dejar de recordar donde naciste ni quienes son las personas que te han ayudado en la vida.



Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Estás en un excelente día para entregar a la persona que estás conociendo un momento muy bueno, haz que aflore toda tu personalidad aventurera y tu concepción de la diversión para mostrarle cosas que amas y que aún no conoce bien, será algo que les enseñe mucho el uno del otro, será un buen día para el amor.



Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Piscis debe recuperar ese espíritu rebelde que caracteriza a los aventureros nacidos bajo este signo tan especial. Es momento de comenzar a hacer planes para salir con amigos, para descubrir cosas nuevas y quizás salir de viaje a alguna parte especial con la gente que quieres y que te entiende.