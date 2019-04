Horóscopo: Tu suerte para hoy jueves 4 de abril de 2019

El horóscopo de hoy jueves 4 de abril de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy jueves en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen solo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Necesitas comenzar a retomar algunos estudios que dejaste abandonados o quizás volver a estudiar un poco más sobre lo que ya sabes, pero recuerda que siempre el conocimiento se va renovando, así como también las tecnologías que se usan.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Estás siendo un buen ejemplo para alguien que está muy cerca de ti, te admira y eso puedes notarlo porque siempre te hace preguntas sobre cosas que sabes y tú amablemente le das las respuestas que necesita.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

En el amor estás esperando demasiado para dar un paso más grande, no dejes que la persona tome la iniciativa, siempre puedes tú dar el paso para conquistar a alguien o terminar de convencer a la persona de tu interés que pueden tener algo muy bueno juntos.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Estás sintiendo que no avanzas en tu trabajo y esto puede ser porque no estás prestando atención a la fórmula correcta para el éxito, comienza a dar los pasos correctos para llegar a un fin muy bueno, es lo que siempre has deseado, solo debes proyectar y decretar lo que quieres que suceda.

Leo (23 julio al 22 agosto)

En el amor aparecen algunos fantasmas de pasado de la otra persona que podrían hacerte sentir un poco mal, no dejes que esto se entrometa en lo que han formado ni tampoco generes celos por esta situación, tienes que tomarlo como algo muy natural que puede pasar en la vida de cualquiera.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Si estás ganando poco dinero en el trabajo que realizas y necesitas más, es probable que quieras tomar un segundo empleo, pero mejor opción sería el buscar un nuevo lugar para trabajar, haz esto desde hoy.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

El amor necesita más apoyo de tu parte, estás dejando a esa persona especial escapar sin ninguna razón aparente, ponle más atención. Tenías un viaje planeado y es probable que estés a punto de cancelar tus planes, quizás un imprevisto sea la causa de ello, no te dejes decaer por esto.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Hoy es un buen día para pasear por la ciudad y descubrir cosas nuevas en este lugar, nunca terminarás de conocer todo lo que tiene para ofrecerte el lugar donde vives, date la oportunidad de salir y respirar aire puro.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Debes comenzar a practicar algún deporte que incentive tu parte competitiva y te entregue además diversión, no te arrepentirás. Una persona muy importante para ti te hará un comentario que quizás te parezca malo.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

No está ahora en tus manos la decisión de volver con una persona que quieres aún, ya has dado todo de ti, por lo que ahora deberás esperar por su respuesta, si resulta negativa o si no vuelves a saber del ser amado por unos días, debes considerar el olvidar ese amor, no era para ti.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Tienes todas las intenciones de pasar un día entretenido y estás impaciente por ver a las personas que quieres por la tarde o por la noche, pero es probable que no tengas el tiempo para hacerlo y debas dejar esto para otra ocasión.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

El amor necesita cumplir ciclos de vida, por lo que si notas que tu pareja ha cambiado un poco, esto es natural, todos tenemos un mundo interno que se va modificando siempre, lo importante es saber reconocer estos cambios y usarlos para mejor.