Horóscopo: Tu suerte para hoy sábado 16 de febrero de 2019

El horóscopo de hoy sábado 16 de febrero de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy sábado en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Un alegato en tu contra podría provocar incómodas relaciones en el trabajo, por lo que es probable que tengas discusiones el día de hoy, ya sea con superiores o con tus compañeros, necesitas prestar más atención a lo que haces.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Una ocasión excelente para recibir una invitación a comer o una cena con amigos, de hecho esto podría ser una realidad el día de hoy, si se trata de algo con tus amistades, entonces aprovecha de ponerte al

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Una persona podría llegar a hacer un reclamo el día de hoy, por lo que, si estás pasando por un momento delicado, pídele amablemente que necesitas un poco de tiempo para solucionar lo que te está pidiendo. Día para volver a amar.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Come chocolate con alto porcentaje de cacao para activar tu mente y ayudar a tu concentración. Cultivar la paciencia no es algo fácil, sobre todo para el impulsivo Cáncer, pero hoy es el momento de poner a prueba esta habilidad en tu vida.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Tienes un sueño que cumplir, pero está tardando demasiado, las puertas parecen cerradas para ti y no ves otras opciones, no te dejes amedrentar por esto, ya que precisamente esto es solo una prueba más para no decaer en tu intento de lograr lo que te propusiste.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Virgo tiene un excelente momento para disfrutar de quienes más quiere el día de hoy. Tienes un buen grupo de amigos, pero necesitas expandirte hacia otras personas que podrían reportar beneficios en tu vida, no te encierres siempre con la misma gente.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

El trabajo marcha bien, por lo que tendrás una jornada tranquila y sin grandes contratiempos. Debes comenzar a abrir los ojos a lo que tienes al lado tuyo, probablemente has dejado de ver a los ojos a la persona que amas y estás concentrándote en sus defectos en vez de sus virtudes.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Una persona a la que quieres conocer podría rechazar una invitación de tu parte el día de hoy, si esto se ha repetido ya varias veces, es tiempo de dejar de intentar, ya que claramente no tiene interés en ti.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Podrías tener un problema de carácter legal el día de hoy, ya sea una multa o una cobranza de una deuda, no dejes de arreglar esta situación y seguir los conductos regulares para encontrarle una respuesta positiva y a tu favor.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Una amistad muy cercana intentará hacerte una cita con un conocido, puede que las cosas no funcionen bien, sobre todo si estás con una mala actitud para conocer a alguien nuevo. Es probable que alguien que necesita urgente un tipo de ayuda monetaria te hable el día de hoy.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Momentos de soledad podrían estar afectando tu vida y eso lo notan las personas que tienes a tu alrededor. Estás en un excelente momento para pedir un compromiso serio a quien tienes al lado, la vida va bien encaminada y puedes sentirlo.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Paciencia frente a las cosas difíciles será el mejor consejo para Piscis el día de hoy. Una persona que no veías hace tiempo estará presente en tu mente el día de hoy, podría tratarse de alguien que tiene algún problema, dale un llamado.