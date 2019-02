Once, resultados del jueves 7 de febrero de 2019

El número premiado en el cupón de la ONCE del jueves 7 de febrero de 2019 ha sido el 95.291, premiado con 35.000 euros por billete. Además, la serie 020 del mismo número ha resultado agraciada con la paga de 36.000 euros al año durante 25 años.

Si no has tenido suerte en este sorteo recuerda que en nuestra página de sorteos puedes consultar el resultado de otros juegos de azar de las Loterías y Apuestas del Estado, como el de la Bonoloto, Lotería Nacional y Primitiva, que también se han celebrado hoy. También puedes consultar el resultado del sorteo de la ONCE del miércoles 6 de febrero aquí.

Resultado Super ONCE

TripleX

El juego del sorteo de la ONCE

"Porque tú, a diario, eres extraordinario", ese es el eslogan con el que se anuncia cada día este sorteo de la Organización Nacional de Ciegos de España. Desde su web informan que cada día la ONCE reparte ilusiones y "miles de ellas tienen premio". De lunes a jueves, 55 premios de 35.000 €. Los sorteos de este ya tradicional cupón de la ONCE se celebran de lunes a jueves. En ellos se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 correspondientes a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que conforman el número premiado.

La Paga de la ONCE

Pero aún hay más. Hace meses la ONCE amplió su sorteo. "Ahora, al jugar a tu Cupón Diario de siempre (con el mismo precio de 1,50 € y premio a las 5 cifras), podrás jugar a La Paga por solo 0,50 € más por cupón. Con La Paga, además de los cinco números del cupón, jugarás también la serie". Con La Paga podrás ganar hasta 3.000 € al mes durante 25 años, aseguran. La emisión del producto estará formada por números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 55.

Premios al cupón

55 premios de 35.000 € a las cinco cifras. 55 premios de 500 € al número completo, anterior al número premiado. 55 premios de 500 € al número completo, posterior al número premiado. 495 premios de 200 € a las cuatro últimas cifras. 4.950 premios de 20 € a las tres últimas cifras. 49.500 premios de 6 € a las dos últimas cifras. 495.000 premios de 1,50 € a la última cifra. 494.890 premios de 1,50 € a la primera cifra. En un mismo cupón no son acumulables dos o más premios.

Premios a La Paga

Premio adicional de 3.000 € al mes durante 25 años a las 5 cifras del Cupón Diario y serie. Premio adicional de 0,50 € a la primera cifra del Cupón Diario. Premio adicional de 0,50 € a la última cifra del Cupón Diario.