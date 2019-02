Horóscopo: Tu suerte para hoy viernes 1 de febrero de 2019

El horóscopo de hoy viernes 1 de febrero de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Un amigo te hará una pregunta que quizás puedas considerar extraña, indaga más en el asunto ya que tiene algo que quiere contarte y no se atreve. Amigos muy cercanos tendrán una noticia que darte, será una alegría para tu día.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Es momento de compartir con familia y de volver a ser parte importante de la vida de quienes estuvieron ahí durante tu crecimiento. Una decisión importante con respecto al amor te está dando vueltas en la cabeza.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Quienes estén bien en su relación de pareja, podrían recibir malas noticias con respecto a un proyecto que tenían juntos como familia, siempre pueden comenzar de nuevo, saldrán fortalecidos de esta situación.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Tienes la oportunidad de vivir un momento muy bello junto a alguien muy querido el día de hoy, no lo desperdicies preocupándote de las cosas que no están funcionando bien en otra parte de tu vida, mejor apóyate en tu pareja.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Tendrás la oportunidad de ayudar a una persona desconocida en la calle, no dejes de hacerlo, el Universo siempre te regresará lo bueno que hagas por los demás, sobre todo cuando es sin ningún interés de por medio.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

No dejes de aprender y de buscar conocimiento, hoy te encargarán un trabajo que puede resultar complicado porque has dejado de lado los estudios sobre el área donde te desempeñas, recuerda que uno nunca logra saberlo todo.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Una persona que antes te frecuentaba mucho, volverá a contactarte para ponerse al día, puede ser una buena oportunidad para distenderte y olvidar un poco el trabajo. Una persona de edad madura está necesitada y tú puedes ayudarle, ya que es miembro de tu familia cercana.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Los que se encuentren en una etapa madura de la vida deben tener cuidado con los engaños, ya sea en línea o vía teléfono, hoy podrían caer presa de un fraude, cuidado. Tomar el control positivo de las cosas que van sucediendo en tu vida y en la de tu familia puede ser bueno a veces.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Aún no es momento de pensar en entablar una nueva relación, especialmente si has tenido un rompimiento reciente. Si estás en proceso de conocer a alguien que te gusta y con quien quieres comenzar algo serio, no te detengas, pero si aún no has conocido a alguien, es mejor esperar un tiempo.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Si tienes hijos, debes tener cuidado con las amistades que están frecuentando, es probable que hoy seas testigo de una situación poco agradable que involucre a tus hijos y sus amigos. Estás deseando mucho que el éxito llegue pronto a tu vida.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Un llamado de trabajo que has estado esperando ocurrirá el día de hoy, por lo que puedes dejar esa ansiedad provocada por el hecho de que aún no encuentras un lugar para desempeñarte. Te llegará un mensaje de parte de una persona que creías ya no se acordaba de ti.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Ten cuidado con los enfados descontrolados, pueden provocarte migrañas por las noches. La persona que tienes a tu lado como pareja te hará una pregunta que te será difícil responder, no temas a decir la verdad. Comienzas a estancarte en el trabajo y en los estudios.