Uno de Los Lobos de Boom estalla por esto que le pasó en el Metro: "Ya basta, es una vergüenza"

Las quejas por Twitter se multiplican normalmente cuando los servicios públicos no funcionan de la forma que deberían. La red social se ha convertido, en no pocas ocasiones, en un "pozo" al que llevar la frustración de quienes sufren por ejemplo, las largas listas de espera de la sanidad pública. Pero en esta ocasión ha sido el Metro de Madrid el objetivo de críticas. Y no lo ha criticado cualquiera. Meses después de que el ahora ministro Pedro Duque se quejara de como funciona esta empresa pública ahora ha sido uno de Los Lobos de Boom el que ha expresado su enérgica protesta a través de su cuenta en Twitter.

Manu Zapata (uno de los cuatro amigos que ha conseguido batir el récord mundial de permanencia en un programa de televisión gracias a su presencia en el formato Boom que emite todas las tardes Antena 3), se quejó esta semana del servicio dirigiendo su mensaje a la cuenta oficial del gobierno de la Comunidad de Madrid. "Ya basta con lo que estáis haciendo con Metro Madrid. Lo de hoy es una vergüenza. Trenes llenos. Llevamos años subiendo precios y quitando trenes, subiendo la espera entre tren y tren. Dejen de toma a los usuarios como rehenes de sus guerras políticas", sentenció el concursante de Los Lobos. Cuando un usuario de esta misma red social le preguntó por las subidas de precios Zapata no se quedó ahí en su queja y amplió las razones para protestar. (Lee aquí la verdadera razón que ha llevado a uno de Los Lobos a abandonar Boom).

"La última o una de las últimas que recuerdo coincidió con una bajada importante del número de trenes y con una subida de los tiempos de espera. Salía a la misma hora de casa llegaba tarde a los pases de prensa de las 10. Eso me llevó a empezar a ir andando", señala añadiendo un irónico "gracias" dirigido a los responsables de Metro Madrid. (Zapata es un aficionado al cine que cuenta con un blog que te contamos en esta noticia y por eso va a ver pases de prensa de películas).

La esperanza es que la situación mejore cuando el que se queja es una voz más "famosa" que el resto de los mortales. Zapata ha conseguido convertirse, no en vano, en uno de los concursantes más conocidos del panorama televisivo nacional haciendo de portavoz de sus compañeros en Boom, el programa en el que tanto él como sus compañeros de partida están a punto de llevarse un bote millonario. Tanto que supondría que cada uno de los cuatro que participa en el programa (muchos de ellos llegados desde el "Saber y Ganar" de La 2 de Televisión Española) podría llegar a ganar más de un millón de euros. Casi nada. A pesar de todo parece que Zapata no quiere renunciar a usar un servicio público como el Metro de Madrid.