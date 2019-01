Horóscopo: Tu suerte para hoy miércoles 23 de enero de 2019

El horóscopo de hoy miércoles 23 de enero de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy miércoles en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries tendrá una jornada excelente en su vida social. Hoy un compañero de trabajo te hará un cumplido que te hará muy feliz, ya que estará ligado a tu desempeño laboral, toma esto como un incentivo para seguir realizando una buena labor.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Buen momento para ser Tauro, ya que la vida está sonriendo en varios ámbitos, especialmente en la parte económica. Tendrás un buen pasar por un tiempo largo, si te encuentras en una dificultad en este momento, no te preocupes porque la situación irá mejorando rápidamente, solo confía.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Todo el mundo merece una segunda oportunidad, si estabas saliendo con alguien y tuvieron problemas por alguna situación que te incomodó, puedes siempre disculpar lo sucedido y dar una oportunidad más.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Sonríe más durante el día, puede haber un encuentro en la calle con una persona que quedará prendada de ti, si se acerca a hablarte, no actúes con desinterés, podría ser a quien has estado esperando hace algún tiempo.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Una persona del sexo opuesto te pedirá ayuda con un trabajo, no te niegues a prestar tus servicios, ya que recibirás una buena recompensa una vez que hayas realizado esta asistencia. Para quienes están solteros, la vida no les dará aun lo que necesitan.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

La pareja no anda bien, por lo que debes poner atención, posiblemente hay intenciones de separación por parte de ambos o de uno de los dos, si quieres evitar esta situación, entonces debes hacer algo desde ya.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Un viaje al campo es necesario de vez en cuando, si tienes hijos será una buena experiencia junto a ellos y les permitirá desconectarse del mundo virtual donde están viviendo actualmente.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

La vida va a veces muy rápida y estás quedándote atrás en ciertas cosas, aplica las nuevas tecnologías a tu trabajo o al negocio que tengas, si es que este es tu rubro de trabajo. Si tienes hijos, muchas veces las diferencias generacionales provocan conflictos.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Cuida a las personas ancianas que estén en tu mundo, no los dejes abandonados, tienes mucho que agradecerles y dándoles compañía y atención es la mejor forma de hacerlo. Una persona que crees contraria a ti te dará una sorpresa prestándote ayuda con un problema laboral.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Capricornio tiene una muy buena jornada el día de hoy, los problemas que ocurran, tendrán fácil solución. El amor de pareja no debe significar que tienes que tener el control de lo que haga la persona amada, dale espacios de libertad para expresarse.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Aún no es momento de volver a enamorarte, sobre todo si has pasado por una ruptura amorosa reciente. El corazón necesita sanar y la mente comenzar a revisar los errores cometidos en la relación anterior y para eso se necesita tiempo a solas, no le temas a este estado de soltería.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Un contrato de trabajo puede estar esperando por tu firma el día de hoy, lee bien todo lo que ahí se expresa antes de firmar, si ves que los acuerdos que se hicieron o que lo que te prometieron en primera instancia no se encuentra por ninguna parte en el escrito, manifiesta tu malestar con respeto.