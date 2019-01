Qué ver en Netflix: "Stay here" o cómo hacer que tu vivienda triunfe en Airbnb

Netflix estrena en España el programa "Stay here" en el que enseñan a propietarios de inmuebles a rentabilizar sus propiedades para alquiler tras el boom de las viviendas vacaciones y el éxito de plataformas como Airbnb. La plataforma de vídeo online continúa apostando por contenidos relacionados con la reforma de casas, que también triunfan en la sobremesa de cadenas de televisión como Divinity y DKiss.

La diseñadora de interiores Genevieve Gorder y el agente inmobiliario Peter Lorimer son los encargados de orientar a los propietarios para maximizar sus ingresos al alquilar sus propiedades en este show de Netflix. Para ello, reforman y redecoran la vivienda de acuerdo al estilo que demandan los clientes y les enseñan técnicas de marketing para que sus anuncios en plataformas de alquiler de vacacional resulten más atractivos.

Entre las propiedades que reforman para alquilar se encuentran un barco en Seattle, una casa en primera línea de playa en Malibú, un antiguo edificio en Brooklyn, un parque de bomberos en Washington D.C. y una vivienda rural en el viñedo de Paso Dobles (California).

El rincón redes sociales

Una de las estrategias de marketing que utiliza el agente imobiliario Peter Lorimer para captar la atención de huéspedes en portales de alquiler vacacional es crear un "rincón redes sociales". Se trata de una zona de la vivienda que decoran de una forma singular para que los clientes puedan hacerse fotografías que más tarde cuelguen en Instagram con un hashtag para captar a futuros visitantes.

Programas de decoración en Netflix

Netflix también cuenta en su catálogo con otros programas relacionados con la decoración y reformas. Entre ellos destacan "Casas alucinantes", "The great interior design challenge", "Big dreams, small spaces", "Love your garden", "Cabañas extraordinarias en Gales", "Grand designs" y "The wordl's most extraordinary homes".

