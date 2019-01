Horóscopo: Tu suerte para hoy miércoles 16 de enero de 2019

El horóscopo de hoy miércoles 16 de enero de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Aprovecha de escribir y enviar un mensaje a todos tus amigos y seres queridos expresándoles lo que sientes por ellos, recibirás mucho amor de vuelta. Estás perdiendo la paciencia demasiado rápido en las discusiones que puedes estar teniendo con tu pareja.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

El trabajo está escaso, si estás desempleado esto es un gran problema, intenta crear un negocio propio, aunque sea pequeño para generar dinero mientras esperas a encontrar algo más estable y con un sueldo mensual.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Una persona que no ves hace tiempo puede tomar contacto contigo, dependiendo de tu estado de ánimo puedes coordinar una visita a tu casa o una junta en un lugar público. Un amor que crees imposible te ha abierto una puerta y lo demostrará el día de hoy.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Quizás no es el momento para ponerte a gastar dinero en cosas que no necesitas ahora, ya que podrían venir tiempos donde necesitarás el dinero para hacer otra cosa importante más adelante.

Leo (23 julio al 22 agosto)

No estás prestando mucha atención a lo que los demás hacen por ti, debes comenzar desde hoy a agradecer los esfuerzos de quienes te apoya y quieren lo mejor para ti. Día para hacer cambios, no importan si son de gran magnitud o en pequeña escala.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Una relación que quedó a medias debido a complicaciones externas podría volver a formarse el día de hoy. Si ya estuviste en conversaciones con esa persona, entonces es momento de dar el salto y volver a unirse, no se arrepentirán.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Te estás liberando de todas las cargas pesadas que traías en tus hombros hace ya bastante tiempo. Es un buen momento para firmar documentos, reclamar una herencia, pedir un préstamo bancario o invertir en una compra de gran magnitud, como un auto o una casa.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Los cambios, aunque a veces sean del exterior, en su mayoría los generamos nosotros mismos. Un amigo muy querido te ayudará a ver la vida de otra forma gracias a un cambio que ha sufrido por sí mismo, toma su consejo ya que será muy positivo para ti.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Un abrazo de una persona que te quiere mucho te entregará energía el día de hoy. La familia es algo importante, es el núcleo donde fuiste criado y donde aprendiste todo lo que eres ahora. La bonanza económica siempre es algo bueno.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Hoy Capricornio disfrutarla de un buen momento con la familia, será una linda experiencia que ellos agradecerán y tú también. Si estás con deseos de tener hijos, puedes comenzar desde ya a intentar, estás en una etapa fértil y puedes lograr la meta.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

El amor está en un momento muy bueno, por lo que debes aprovechar de conocer más a tu pareja, escucharle y consentirle. Una persona no tan cercana a ti puede estar pasando por un problema de salud, si tienes la posibilidad de darle la mano, hazlo porque eso los acercará más.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Una persona que estaba interesada por ti en un pasado cercano está de vuelta, trata de no cometer errores ni rechazarle esta vez, ya que puede ser quien has estado esperando por largo tiempo. Hazle un regalo el día de hoy, no escatimes en gastos.