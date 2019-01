Así es la última receta de paella que está dando que hablar en las redes

No hay duda de que la paella es un plato universal. De hecho, su magnitud es tal que ya se come en prácticamente todos los rincones del mundo. Su expansión hacia nuevas fronteras ha provocado que los ingredientes varíen, en ocasiones, demasiado. Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a una usuaria de Twitter de Chicago llamada Marianne Murciano, que quiso compartir una receta de paella (no sabemos si elaborada por ella o servida en un restaurante) en su perfil, y la cosa se acabó descontrolando.





Paella. This Spanish classic is making my mouth water. Made with chicken, chorizo and seafood! pic.twitter.com/PSv6y7JlWS — Marianne Murciano (@SusosFork) 28 de diciembre de 2018

La foto de la discordia, unarebosante de guisantes, marisco, chorizo y limones (cuesta hasta apreciar el arroz), con un mensaje de "este clásico plato español está haciendo mi boca agua", no tardó en hacerse viral. Respuestas llenas de ironía (y en algunos casos, de indignación) inundaron el perfil de la estadounidense.fueron algunas de las numerosas réplicas que recibió la mujer en su cuenta de Twitter.La publicación acumula más de dos mil respuestas y cerca de mil interacciones que han hecho que lostan peculiar sean tan conocidos (al menos durante los últimas semanas) como los que lleva la receta de la paella valenciana original.