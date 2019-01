Resultados del Super ONCE y TripleX de hoy miércoles 9 de enero de 2019

Los números ganadores del sorteo matutino del Super ONCE de hoy miércoles 9 de enero de 2019 son, de menor a mayor, los siguientes:

01 - 04 - 06 - 07 - 08 - 19 - 28 - 31 - 40 - 42 - 45 - 48 - 49 - 54 - 59 - 64 - 66 - 70 - 73 - 77

Los números ganadores del sorteo nocturno del Super ONCE de hoy miércoles 9 de enero de 2019 son los siguientes:

2-4-32-78-45-68-64-76-31-62-71-54-80-39-57-9-33-5-72-41



Qué es el Super ONCE y cómo se juega

El juego del Super Once consiste en elegir entre 5 y 11 números de los 80 disponibles en el bloque de apuestas. Durante el sorteo se sacan del bombo 20 bolas de las 80 disponibles y el premio de cada apuesta dependerá de la cantidad de números que hayas elegido, el importe en euros apostado y el número de aciertos obtenidos.

El importe de la apuesta mínima es de 1 euro. El Super Once celebra sorteos todos los días de lunes a domingo.





Resultado TripleX de la ONCE

El TripleX de la ONCE de esta mañana ha sido para el número 343.

El número premiado en el sorteo de la noche ha sido el 010.



Qué es el TripleX y cómo se juega

El Triplex de la ONCE es un juego que consiste en elegir un número de tres cifras en el que cada número debe estar comprendido entre el 0 y el 9, es decir, un número del Triplex de la ONCE estará comprendido entre el 000 y el 999.

El importe por apuesta es de 0,50 euros. El Triplex de la ONCE celebra sorteos todos los días de lunes a domingo.

Puedes conocer más sobre el Super Once y el TripleX de la ONCE en el enlace a los Reglamentos reguladores de los juegos de la ONCE.