Resultados del Super ONCE, TripleX y Eurojackpot de hoy viernes 4 de enero de 2019

Resultado del Super ONCE de hoy

La combinación ganadora del sorteo del Super ONCE de hoy viernes 4 de enero de 2019 es la formada por los números:

01, 03, 19, 21, 27, 28, 40, 43, 45, 55, 56, 59, 60, 65, 67, 68, 69, 71, 74 y 77.

Qué es el Super ONCE y cómo se juega

El juego del Super Once consiste en elegir entre 5 y 11 números de los 80 disponibles en el bloque de apuestas. Durante el sorteo se sacan del bombo 20 bolas de las 80 disponibles y el premio de cada apuesta dependerá de la cantidad de números que hayas elegido, el importe en euros apostado y el número de aciertos obtenidos.

El importe de la apuesta mínima es de 1 euro. El Super Once celebra sorteos todos los días de lunes a domingo.

Resultado del TripleX de la ONCE

El número premiado con el TripleX de la ONCE de hoy viernes 4 de enero de 2019 es el 437.

Las apuestas cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras de la combinación ganadora y en el mismo orden ganan 150 euros.

Qué es el TripleX y cómo se juega

El Triplex de la ONCE es un juego que consiste en elegir un número de tres cifras en el que cada número debe estar comprendido entre el 0 y el 9, es decir, un número del Triplex de la ONCE estará comprendido entre el 000 y el 999.

El importe por apuesta es de 0,50 euros. El Triplex de la ONCE celebra sorteos todos los días de lunes a domingo.

Puedes conocer más sobre el Super Once y el TripleX de la ONCE en el enlace a los Reglamentos reguladores de los juegos de la ONCE.

Resultado del Eurojackpot de hoy

La combinación ganadora del Eurojackpot de este viernes 4 de enero de 2019 ha sido: 3 - 10 - 25 - 32 - 43 . Soles: 1 - 3. El bote para el próximo sorteo asciende a 17 millones de euros.

Qué es el Eurojackpot y cómo se juega

El Eurojackpot se juega al mismo tiempo en España y en otros 17 países europeos. Su dinámica consiste en acertar 5 números de 50 posibles y dos soles de entre 10 soles.

El sorteo de Eurojackpot se celebra todos los viernes en Helsinki, ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros que aumenta de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría.