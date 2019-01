Horóscopo de mañana: conoce lo que la suerte te depara este viernes 4 de enero de 2019

El horóscopo de este viernes 4 de enero de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayúdate a tomar decisiones, te traemos nuestras prediccionesen las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)



Tienes un potencial único para aconsejar a una persona que busca tu ayuda, eres un ser sensible y con un alma caritativa para ayudar a quien te necesita, no lo pierdas. La frialdad en la pareja no está dando buenos frutos y lo sabes.

Tauro (20 abril al 20 mayo)



No existe en el mundo cosa más importante que compartir tiempo con las personas que te aman y valoran por quien eres en realidad, no dejes pasar el tiempo ni desaproveches la oportunidad de hacerlo hoy mismo.

Géminis (21 mayo al 20 junio)



No te quedes esperando a que mágicamente la solución se presente a tus pies, pero tampoco pierdas los estribos ni las riendas de tu vida. La paciencia es algo que se cultiva y eso bien lo sabes. Puedes recuperar el tiempo si has dejado de lado a algún ser querido.

Cáncer (21 junio al 22 julio)



Soltar es importante y no te ensañes en tratar de retener lo que ya no tiene vuelta. Si estás experimentado un rompimiento de pareja, este es un excelente consejo, comienza a aplicarlo desde hoy mismo. El amor está en un buen periodo.

Leo (23 julio al 22 agosto)



Serás amado por alguien que había captado tu atención en un pasado, pero que ya habías olvidado. Muchas veces las personas se encuentran en momentos que están ocupadas con sus pensamientos y sentimientos en otra parte, vuelve a dar la oportunidad de conocerse más.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)



No le des espacio a personas que solo quieren verte fracasar, mucho mejor es integrar a quienes aportan de manera positiva a tu vida. Tienes el poder para resolver situaciones de otras personas en este momento.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)



Date la oportunidad de ver algún espectáculo que enriquezca tu mente, una obra de teatro o un espectáculo de danza es un buen consejo para ti. Consigue una planta o cuida bien de tu jardín, será bueno para el alma.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)



Salir de paseo, jugar con los niños, ir de compras con los amigos e incluso salir de fiesta con tu pareja pueden servir para quitar el molde estricto que has impuesto sobre ti. La misión del día es descubrir que no estás solo y que siempre podrás recurrir a algún amigo.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)



Una persona está muy interesada en ti y no estás prestando atención. Probablemente te has dejado llevar por tus creencias erróneas sobre su comportamiento y has dejado pasar la oportunidad, trata de enmendar las cosas.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)



Volver a los orígenes y a lo que te hizo ser como eres ahora, aunque sea por un momento, puede recordarte las buenas decisiones que has tomado en tu vida. Un amigo de la niñez te volverá a buscar para recordar viejos tiempos.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)



Si te encuentras en una relación, no olvides lo que los enamoró en un primer momento, vuelve a lo básico y a lo simple, tu pareja está esperando verte nuevamente como el amor de su vida. Date la oportunidad de explorar y experimentar en la vida.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)



Aprender a valorar las cosas simples y pequeñas de este mundo puede ser complicado, pero debes hacerlo. Una flor que crece en un muro de cemento parece una tarea complicada y extraña a la vez, pero nada más hermoso que un ser que se abre paso entre la dificultad.



