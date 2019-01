La 2 arrebata el trending topic en Twitter a Cristina Pedroche con el ingenio de "Cachitos"

No hay mejor forma de empezar el año que a carcajadas. Y este 2019 arrancó con muchas gracias al programa de La 2 "Cachitos", que reinó en Twitter superando incluso al "vestido" de la Pedroche.



Es difícil pensar que, tras lo ocurrido anoche, el "Cachitos" no pase a ser otro clásico de la Nochevieja en España, al menos en las redes sociales.



El espacio de TVE que presenta breves fragmentos de actuaciones musicales del pasado triunfó gracias a los rótulos que comentaban cada uno ellos. Unos comentarios mordaces, ácidos y sarcásticos que no dejaron títere con cabeza y que conquistaron a los telespectadores, ayer más que nunca con la doble pantalla.



A falta de conocer los datos de audiencia de anoche, es bastante probable que La 2 registrara un máximo histórico. Quien seguía las redes sociales no tenía otra salida que sintonizar esa cadena para ver por qué había tanta gente disfrutando con el programa.



El bloque ofrecido tras las campanadas enamoró a la audiencia por la vía del sentido del humor. Los responsables de este éxito son los periodistas Antonio Vicente y Pablo González Batista, que deleitaron al "tuiterío" con momentos como los de rotular a Bertín Osborne versionando el "New York, New York" de Frank Sinatra como "La Vox".



Ese chascarrillo fue quizá el más comentado de todos, pero hubo muchísima chispa, ingenio y mala leche graciosa a lo largo de las tres horas que duró ese bloque del programa.





Simplemente E S P E C T A C U L A R

????????????????????????????????????????????????????#cachitosnochevieja pic.twitter.com/ZtIaME1RfP — Julio Oitavén (@oitaven) 1 de enero de 2019

Después de leer el rótulo de que Georgie Dann hacia Cantajuegos para adultos, casi muero por atragantamiento/risa. He estado al borde de la muerte, pero aún así, gracias, #CachitosNochevieja. https://t.co/MdEG4P7yNJ — Sandro González (@SandroINN) 1 de enero de 2019

Un Nobel, un pulitzer o lo que sea para el que escribe los rótulos de #CachitosNochevieja pic.twitter.com/VGK6GSotaa — David B. Gil (@DavidBGil) 1 de enero de 2019

"La letra es metafórica salvo que algún día este en la Almudena" "Bailaré sobre tu tumba" #CachitosNochevieja pic.twitter.com/ffyd2KPVE3 — César (@rebmobamu) 31 de diciembre de 2018

El rotulista de #CachitosNochevieja ha rellenado el sólo el Top 10 de momentos televisivos del año, ya podemos apagar la tele hasta 2020 pic.twitter.com/NCChuZWVlV — Baldrick™ (@BaldrickTM) 1 de enero de 2019

#CachitosNochevieja ya no se hace racismo como el de antes ?? pic.twitter.com/ORMK286LtR — Laguna Cid (@LagunaCid) 1 de enero de 2019

Y cuando hace una hora pensabas que ya no podían superarlo... #CachitosNochevieja pic.twitter.com/p1ezQSQ0wO — Geli (@GeliGordilutxes) 1 de enero de 2019

El próximo premio ondas para el que escribe los comentarios de #CachitosNochevieja pic.twitter.com/G7lmUouWY6 — Fran (@FranTrabada) 31 de diciembre de 2018

Pagar la tele pública todos estos años ha merecido la pena por los chascarrillos de hoy en las lineas de texto en La 2 #CachitosNochevieja — Miguel (@MiguelAlvarez_9) 1 de enero de 2019

Verás cuando los que están en un cotillón o una discoteca sepan cómo lo estamos pasando con #CachitosNochevieja. Los impuestos mejor invertidos de la historia de TVE — Francisco Javier (@FrancisRuizp) 1 de enero de 2019