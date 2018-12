Horóscopo: Tu suerte para hoy miércoles 26 de diciembre

El horóscopo de hoy miércoles 26 de diciembre de 2018 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayúdate a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen solo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

El exceso de control con las personas que tenemos a nuestro lado puede traernos muchas veces algunas complicaciones a nuestra vida, recuerda que no siempre somos dueños de la verdad, en realidad nunca, todas las realidades son diferentes y debemos aprender a aceptar esto y acostumbrarnos a que no somos quienes para controlar o para modificar a nuestra forma las opiniones de los demás.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Si estás terminando una relación de pareja o si estás pasando por el proceso de separación hace poco tiempo, entonces es bueno que estés tomando las cosas bien y con altura de mira, si no es tu caso, debes comenzar a ver las cosas de la forma antes descrita, ya que si no lo haces podrías tener dificultades más adelante y te costará mucho salir de la pena y la melancolía que te pueda producir el pensar en lo que perdiste.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Si tienes que hacer una escala antes de llegar a casa, procura que sea algo rápido, podrías pasar mucho tiempo metido en el tráfico el día de hoy y no querrás perderte algo importante que estará esperando por ti cuando llegues.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

En una confusión que se producirá en tu trabajo podrías encontrar algunas dificultades para salir adelante, ya que muchos pensarán que tú cometiste un error que le costó al equipo de trabajo un gran reto, intenta explicar lo que sucedió, si sabes quien fue la persona del error, no lo digas porque lo mismo que estarías viviendo solo se lo traspasarías a otro.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Situaciones laborales pueden complicarte. Quizás te sientas incomprendido por la gente que te rodea, pero no decaigas, sigue adelante y podrás sortear cualquier obstáculo. Recuerda que hablando, cualquier problema puede tener solución, por lo que te recomiendo que si tienes alguna dificultad con algún compañero de trabajo o incluso tu pareja, no te quedes en silencio. Vienen cambios positivos para tu vida, pero calma, todo a su tiempo.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

El amor no espera y estás tomando las cosas con demasiada calma, por lo que es probable que comiences a sentir un cierto alejamiento de la persona que estabas conociendo, recuerda que el medio se huele y también el desinterés, por lo que si no era tu intención provocar esto y solo estabas tomando las cosas con calma, explícale lo que sucedió, puede que entienda tus razones, pero no esperes un resultado muy bueno.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Si estás conociendo a alguien hace poco tiempo, recuerda siempre que todo se va dando de a poco, especialmente cuando llevas poco de conocer a esa persona, las mejores relaciones son esas que pasan por muchas etapas antes de formalizarse.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

No dejes que alguien que no está en tu relación se entrometa a entregar opiniones que no están aportando en nada bueno al desarrollo del amor que hay entre ustedes, prefiere siempre las opiniones de quienes los conocen y en vez de criticar, tratan de aconsejarte desde lejos.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Actuar bien con los demás siempre implica algunos riesgos, ya que muchas veces te encontrarás con gente que te hará difícil esta tarea, aun así no debes dejarte caer ni decidir el pasar por alto el dar bueno pasos para conseguir una relación de armonía con el medio que te rodea.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Una persona que quieres mucho te dará un mensaje importante sobre alguien de tu pasado, si no quieres saber nada de esta persona, entonces intenta ignorar lo que te dirán, si aun así no puedes, entonces prueba ponerte en contacto con esa persona y hablar sobre las cosas que dejaron inconclusas.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Una persona ha puesto sus ojos en ti, pero tú no te has dado cuenta, hoy podría revelar sus intenciones contigo, si no es alguien que te agrade, entonces agradécele sus atenciones, pero dile que no tienes interés en este momento, debes ser siempre cortés.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Tienes una jornada un tanto complicada en el trabajo, sobre todo por la relación con otras personas, algo que muchas veces causa los mayores conflictos en esta materia, pero no te preocupes, porque cualquier problema que surja será rápidamente solucionado, solo procura ponerle paños fríos al asunto.