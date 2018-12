El horóscopo de mañana: tu suerte para el martes 25 de diciembre de 2018

El horóscopo de mañana martes 25 de diciembre de 2018 te depara sorpresas que pueden cambiar el curso de los acontecimientos de tu vida. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios. Si quieres saber lo que te deparan los astros para la jornada de mañana, toma nota:

Aries (21 marzo al 19 abril)

Las comparaciones no siempre son algo negativo como muchas personas quieren hacerlo ver, muchas veces son muy necesarias para saber lo que estamos haciendo bien y lo que otros están haciendo mejor.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tienes muchas puertas abiertas para ti en este momento, el problema es que quizás no las estés viendo, lo que te impide dar el paso, debes comenzar a abrir los ojos.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

No esperes que todo se te dé de la forma que quieres, es probable que debas hacer mayores esfuerzos para conseguir lo que quieres en este periodo de tu vida, no seas impaciente.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

No es bueno que siempre estés buscando formas de superar a otros, sobre todo a quienes no te reportan cosas buenas para tu vida.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Estás en un buen periodo de tu vida, pero atento, no puedes quedarte solo ahí. Si bien, estás pasando por una buena racha y crees haber logrado tus metas, ten siempre presente que éstas no se acaban aquí.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Debes cuidar más de tu cuerpo, consume menos sodio y azúcar en las comidas. Una persona del pasado querrá volver a ponerse en contacto contigo, pero no es algo que necesitas en este momento, ya llegará el momento de hablar, ahora preocúpate de tu salud mental y tu interior, necesitas un momento a solas.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Necesitas mirar mejor a la persona que tienes a tu lado, podría ser que no le estés dando el valor que se merece, si el caso es al revés y eres tú la persona que se siente poco valorada, entonces debes llamar la atención de tu pareja y decirle esto con mayor franqueza posible, es probable que no se haya dado cuenta.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Es hora de hacer un viaje hacia el pasado y recordar la sencillez de la niñez, no con un ánimo de generar nostalgia o como una comparación con tu vida actual, sino como un recordatorio de las cosas que valen realmente en esta vida, como la capacidad de soñar y de sorprenderte por lo que te da vida, es algo que te está faltando en este momento y te has dado cuenta.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

En tu trabajo tienes la oportunidad de tener un gran logro el día de hoy, por lo que no te sientas mal de darte las felicitaciones, de estar con mucho orgullo por lo que conseguiste y darte un gusto.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Recuerda que muchas veces las palabras se las lleva el viento y si alguien que vienes recién conociendo te hace una promesa y el día de hoy la deja de cumplir, no te preocupes, no será la primera vez que esto sucederá, muchas veces la gente actúa de manera extraña cuando se siente perdida en la vida, procura tú no hacer con otras personas, ahora que ya sabes lo que se siente.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Una persona en la que tienes mucho interés te hará un desaire el día de hoy, no dejes de hacerle notar esta mala actitud que está teniendo contigo, le ofreciste la posibilidad de terminar las cosas antes de llegar a este punto, déjale claro tus intenciones y si no las acepta, mira hacia otra parte y retírate.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Si descuidas tu relación de pareja, es probable que te abandone o busque el amor en otro/a. Si eso ocurre y te das un atracón de beber para olvidar, tendrás una resaca horrible. Y todo por no hacer caso de lo que te dice el horóscopo, que te sugestiona gratis.

