El horóscopo de hoy: conoce lo que te depara el viernes 21 de diciembre de 2018

El horóscopo de hoy viernes 21 de diciembre de 2018 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones para hoy, en las que se recogen los detalles de lo que se supone que depararán las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Es muy importante siempre el no vivir con un sentimiento de culpa arraigado en nuestro interior, ya que debemos ir por la vida lo más descargados posibles y la culpa es una de las sensaciones más pesadas que existen.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tienes que tener mucha más confianza en tu talento y en las cosas que puedes lograr si te lo propones, no siempre podrás lograr todo lo que te propongas de forma inmediata, pero nunca dejes de intentarlo y tampoco de tomar los riesgos que debes para cruzar el río.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Es momento de comenzar a pensar en las cosas que harás en el futuro, no dejes de estar presente en tu vida por pensar en esto, pero si debes comenzar a trazar las líneas que te llevarán a conseguir lo que quieres.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Es momento de comenzar a tomar más en serio tu vida profesional, es probable que le hayas dejado de lado un poco porque necesitabas aclarar algunas cosas que no estabas con la mayor seguridad del mundo en que podrías llevarlas a cabo de la mejor forma.

Leo (23 julio al 22 agosto)

El mejor consejo para la etapa que estás viviendo es que recuperes la confianza en ti. Las dudas no te sirven en este minuto y necesitas tomar decisiones.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

En el trabajo se esperan algunos errores que podrían costar un poco caro, no significa que perderás tu empleo, sí que habrá repercusiones, pon más atención. El amor viene bien, pero necesitas hacer más cosas para llamar la atención de quien amas.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Siempre es bueno dejar los sentimientos de culpa que las cosas que hicimos mal nos provocan, no dejes que esto te tome y te haga cometer errores en el presente, tienes todo para triunfar en este momento y no debes dejar que cosas del pasado se interpongan en ello.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Escorpio tiene una jornada espectacular en lo que a salud se refiere, puede sentir que todo marcha bien con su estado actual y su cuerpo está con mucha energía, algo que estaba esperando hace mucho tiempo.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Tienes la oportunidad de cambiar tu futuro, la idea ha estado rondando en tu cabeza hace un tiempo, por lo que debes comenzar a ponerla en práctica, recuerda que es mejor actuar que quedarse siempre de pie esperando que todo pase si darle un empuje.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Un viaje al campo o a cualquier lugar fuera de la ciudad siempre hace bien, prueba hacer esto el día de hoy o si no puedes, comienza a planear desde ya una salida con la familia o por ti mismo.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Si estás conociendo a alguien hace muy poco, busca maneras de verle, pero no apresures las cosas, es probable que tengas un tanto de ansiedad por esto, pero no arruines las cosas.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Un tiempo de poner a prueba tus conocimientos se acerca a pasos agigantados, por lo que si no te has preparado entonces no hay que comenzar desde hoy, no dejes esto para otro día, hoy es el momento de hacerlo.

Recuerda consultar tu horóscopo a diario en INFORMACIÓN. Aquí puedes ver el horóscopo de ayer jueves 20 de diciembre.