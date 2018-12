El horóscopo de mañana: tu suerte para el jueves 20 de diciembre de 2018

El horóscopo de mañana jueves 20 de diciembre de 2018 te depara sorpresas que pueden cambiar el curso de los acontecimientos de tu vida. Si quieres saber lo que te deparan los astros para la jornada de mañana, toma nota:

Aries (21 marzo al 19 abril)

Vas a estar en boca de todos, como Rosalía. Un proyecto que te traes entre manos va a dar mucho que hablar, así que pon todos tus sentidos en él para que salga de la mejor manera posible. Contarás con ayuda de tu entorno más cercano, de modo que aprende a delegar y no lo cargues todo sobre tu espalda.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Hoy vas a tener uno de esos días en que tendrás el guapo subido, por lo que es un buen momento de dejarte ver, si lo que buscas es pareja, ocasional o eterna, que eso ya es cosa tuya. Si fumas, es un buen día para dejarlo. Como cualquier otro, pero ya que vas a ligar estarás entretenido y no pensarás en el cigarrillo.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

La boca te puede perder hoy. Autoaplícate el famoso y recordado "¿Por qué no te callas?" y te ahorrarás más de un problema. Por otro lado, si quieres ganar la Lotería de Navidad, mejor que compres un décimo. Si no lo haces, "ganarás" 20 euros. O 23 si le vas a comprar a algún compañero que aprovecha para llevarse comisión.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Si vas a viajar, planifícate ya, que eres de las personas a las que le dan las uvas. Y en estas fechas puede ser hasta literal. Recuerda tener los documentos en regla, el peso máximo de la maleta y dejar cerrado quién va a alimentar a tu mascota. Es posible que hoy tus vecinos no te abran la puerta si leen este horóscopo.

Leo (23 julio al 22 agosto)

El humor no debe tener límites, como bien dice el anuncio navideño de una marca de embutidos, pero en tu caso córtate a la hora de hacer chistes delante de según qué personas, sobre todo de tu suegro/a y más si es delante de sus hijos (tu pareja o cuñado/as). El sofá de tu casa te espera esta noche.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Ha llegado el momento de que empieces a reciclar. Has de concienciarte sobre el futuro del planeta que vamos a dejarle a Jordi Hurtado. Cuando salgas del trabajo te pitarán los oídos. Si haces horas extras, no, porque nadie se atreverá a criticarte en tu presencia, salvo algún Géminis que no haya leído su horóscopo de hoy.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Venus y el antaño considerado planeta Plutón se están aliando para que tengas en la jornada de hoy mucha suerte, pero puede que tengas que pagar antes un escatológico peaje. Igual ya te hueles el siguiente consejo, pero es un buen día para caminar cabizbajo. De nada.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Te toca asistir a un cumpleaños infantil y, por lo tanto, conversar con gente que no te interesa sobre temas que te la traen al pairo. La parte positiva es que hasta la semana que viene no volverás a verte en una situación así. Si no tienes todavía hijos, puedes sonreír pensando en los Escorpios que sí.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Deberías plantearte dejar las redes sociales porque te irritan el carácter. Eres de las personas que llevan mal que le lleven la contraria y pierdes mucho tiempo replicando y contrarreplicando. Seguramente en estos momentos estés escribiendo un mensaje abajo cuestionando la veracidad de esta predicción. ¿Te das cuenta?

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Se acerca tu cumpleaños y, una vez más, empiezas a pensar en lo volátil que es la vida, lo fugaz que es la juventud, lo mala que es la edad, que si las canas, que si la calvicie, que si las arrugas, que si los achaques, que si las pensiones que no suben... Piensa que la alternativa a todo eso es mucho peor. Quédate con el susto.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Vas a tener que hacer algo a lo que nunca antes te habías enfrentado. Asúmelo con naturalidad e, incluso, con sentido del humor. Si no te sale bien del todo, siempre podrás excusarte en que eres un novato. Si, en cambio, lo bordas, ya se encargará el resto del mundo de decir que es la suerte del principiante.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Si descuidas tu relación de pareja, es probable que te abandone o busque el amor en otro/a. Si eso ocurre y te das un atracón de beber para olvidar, tendrás una resaca horrible. Y todo por no hacer caso de lo que te dice el horóscopo, que te sugestiona gratis.