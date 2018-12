Horóscopo: Tu suerte para hoy martes 18 de diciembre de 2018

El horóscopo de hoy martes 18 de diciembre de 2018 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy martes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Estás comenzando a hacerte cargo de las decisiones que has tomado en la vida y también de lo que tienes que hacer en este momento como tu trabajo, ha sido bueno el dejar de postergar las cosas importantes de la vida para así darle más cabida a lo que de verdad necesitas.



Tauro (20 abril al 20 mayo)

No estás viendo bien las necesidad que tiene la persona a tu lado, es probable que estés dando más importancia a cosas materiales y no a lo que es realmente esencial en el amor, todos necesitamos atención y cariño.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

En un punto muy bueno de la jornada, podrías disfrutar de una agradable cita con alguien que hace tiempo quieres ver, se han perdido en el tiempo, pero eso no significa que la llama no siga encendida entre ustedes, solo se trataba de las prioridades que ambos tomaron en ese momento.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

No es momento de hacer inversiones fuertes en la bolsa o en otro tipo de negocios, es mejor mantener tus ahorros donde están y que sigan generando interés mientras decides que hacer con ellos.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Debes comenzar a pensar en tomar un camino diferente con respecto a tu trabajo, es momento desordenar un poco tu vida para tomar riesgos que te llevarán a conseguir muchas cosas en el futuro, no dejes pasar más tiempo para tomar decisiones que piensas como un tanto peligrosas.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Comienzas a pensar que estás cometiendo muchos errores y pese a que quizás tengas la razón, no es un buen motivo como para pensar que todo lo que haces está equivocado y que estás haciendo sufrir a todo el mundo, no eres el centro del universo, no creas todo lo que se te pasa por la mente.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Necesitas comenzar a pensar mucho más en los sueños que puedes haber dejado de lado por diversos motivos. Ten siempre en cuenta que la vida no espera y mucho menos a quienes no se esfuerzan en ella. El trabajo está en un buen momento.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

No dejes pasar la oportunidad de amar, puedes tener la opción de conocer a alguien muy bueno el día de hoy, pero podrías estar pensando en dejar pasar a esta persona por diversos motivos, no lo hagas, será algo muy bueno.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

El amor está muy estable y no hay grandes cambios, ni tampoco se visualizan problemas más adelante, es importante, eso sí, que busques la manera de poner un poco más de tu parte en algo que tu pareja te ha pedido hace tiempo que hagas y no has hecho.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Si tienes una relación estable, entonces hoy podrían recibir grandes noticias con respecto a un dinero que esperan hace algún tiempo, úsenlo sabiamente. Tu vida está caminando muy bien y puedes sentirlo hace algún tiempo, se proyectan grandes cosas para ti y para los tuyos.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

El trabajo puede estar un tanto difícil y si aún estás sin ocupación, no esperes resultados inmediatos, es probable que te tardes un poco en encontrar algo a tu medida



Piscis (19 febrero al 20 marzo)

La vida da muchas vueltas y hoy vas a enterarte de algo que te confirmará esto, es probable que alguien que te haya hecho daño esté recibiendo su merecido, pero no importa lo que haya pasado, no debes sentirte alegre por ello.