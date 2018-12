Un bulldog francés, el mayor fan de Alba Reche

La ilicitana Alba Reche cuenta con una legión de fans cada vez más grande, desde que empezara Operación Triunfo y, gracias a las redes sociales, hemos podido descubrir que no todos los "rechistas" son humanos. El Noah es la cuenta de un bulldog francés fande Operación Triunfo cuyos vídeos han alcanzado una gran difusión entre los fans alicantinos por su "apoyo incondicional" a la cantante de Elche.



Alba, que la semana pasada consiguió posicionarse como una de las favoritas por su interpretación de She used to be mine, actuará el próximo miércoles en la final del concurso defendiendo Creep, canción mítica del grupo Radiohead.

La concursante ilicitana consiguió el pase a la final como favorita del jurado en una gala donde Miki dijo adiós al talent show tras las votaciones de los televidentes, que decidieron que Sabela y Julia debían llegar a la final. De esta forma Sabela, Julia y Alba se suman a Natalia y Famous, que fueron elegidos por el jurado y los profesores como finalistas en la gala 11.





mi perro pidiéndome que le ponga la actuación de Alba en la tele es lo más puro que hay#OTDirecto13DIC #OT pic.twitter.com/t3dh8D9bO5 — ???? ???????? ?? (@noelio_the_pug) 13 de diciembre de 2018