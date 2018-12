Horóscopo: Tu suerte para hoy viernes 14 de diciembre de 2018

El horóscopo de hoy viernes 14 de diciembre de 2018 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Estás cerrando tus ojos para no ver lo que necesitas darte cuenta hace tiempo, esto es muy común cuando hay cosas que sabemos que nos harán daño, pero no por mantener viva una ilusión vas a dejar que alguien te mienta o que haga cosas que no son buenas contigo.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

El silencio muchas veces es bueno para nosotros, ya que nos ayuda a pensar y a meditar sobre las cosas que hemos dejado de hacer y lo que estamos haciendo mal, no dejes que el ruido de la ciudad o de los requerimientos de las personas que tienes al lado te alejen de tus pensamientos.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

No dejes que te pase la cuenta el no haber tomado otro camino en la vida, el día de hoy podrías comenzar a tener arrepentimientos sobre esto, pero siempre debes recordar que todo pasa por algo y que siempre has hecho las cosas pensando en lo que quieres en el momento.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Es importante siempre tener en cuenta que no eres la persona que siempre tiene toda la razón, nadie lo es y el día de hoy alguien te lo hará notar, no dejes que esto te pase la cuenta en tu relación con quienes te rodean en el trabajo.

Leo (23 julio al 22 agosto)

En un momento de tu vida te diste cuenta que no puedes seguir cometiendo los mismos errores, por lo que has cambiado rápidamente de actitud frente a lo que otros esperan de ti, no dejes que esto pase sin darte cuenta de los pasos que diste para lograrlo.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

El trabajo viene bien, solo que deberás ponerte al corriente en algo nuevo que debes hacer, no cometas errores. Un día para pensar en lo que te está obstaculizando el avance en tu vida, es probable que sientas que te has detenido y que todo parece igual.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Un asunto de dinero podría presentarse el día de hoy, es algo poco favorable para ti, si se trata de una deuda que sigue creciendo, es momento de buscar opciones para pagarla y darle solución a esto.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Una cena de amigos podría terminar de una mala forma, porque alguien podría tener un problema, asegúrate de poner paños fríos al asunto y ayudarles de la mejor manera a resolver su conflicto. En el amor todo está bien, pero necesitan entregarse un poco más de cariño y amor.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Un amor nuevo está haciendo estragos en tu vida, no se están llevando bien, por lo que es buen volver a considerar si de verdad quieres seguir en esta relación, recuerda que el amor es para ser feliz y estar siempre bien con la persona que tenemos al lado.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Una persona muy importante para ti podría estar pasando por un mal momento económico, si te pide ayuda el día de hoy, haz lo posible por darle asistencia, no te arrepentirás. Estás muy bien en tu trabajo, solo necesitas comenzar a tomar decisiones más firmes, no te dejes amedrentar por otros.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Necesitas tomar acciones claras en el amor, deja de pensar que alguien no es para ti por diversos motivos que solo viven en tu cabeza, siempre puedes conquistar a alguien si te lo propones, tienes mucho que entregar, no tengas miedo a hacerlo.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Es momento de comenzar a ver a tus amigos nuevamente, organiza una cena o una junta agradable en tu casa el día de hoy, no dejes que pase más tiempo sin compartir con ellos. El trabajo marcha bien, sigue así.