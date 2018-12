5 series de Netflix para pegarse un maratón en Navidad

Llega la Navidad y con ella más tiempo libre (para algunos). Aquellos que optan por descansar y pasar más tiempo en casa se debaten entre qué serie comenzar durante la época navideña dentro del amplio catálogo de ficciones que se pueden encontrar en plataformas online como Neflix, HBO o Amazon Prime. Para ayudarte en esta tarea, te proponemos una lista de series con pocos capítulos para que te pegues un buen maratón de un fin de semana o incluso una tarde.

La maldición de Hill House

Temporadas: 1

1 Número de episodios: 10



Si te gusta el género de terror, "La Maldición de Hill House" es tu serie. La ficción, que es una adaptación de la novela del mismo título escrita por Shirley Jackson y publicada en 1959, ha sabido reinventar la clásica historia de la mansión encantada.

La casa de las flores

Temporadas: 1

1 Número de episodios: 13



"La casa de las flores" es una de las series revelación de la temporada. El culebrón mexicano creado por Manolo Cano y la peculiar forma de hablar del personaje de Paulina de la Mora, interpretado por Cecilia Suarez, ha conquistado a muchos.

La serie comienza con la familia de la Mora celebrando el cumpleaños del patriarca Ernesto. No obstante, la gran fiesta se tuerce cuando la amante de éste les da una siniestra sorpresa...

Bodyguard

Temporadas: 1

1 Número de episodios: 6



Tras un incidente en un tren, el sargento David Budd, interpretado por Richard Madden, debe hacerse cargo de la protección de la secretaria de Interior Julia Montague, una política de mano dura que no tarda en discrepar con su guardaespaldas.

Glow

Temporadas: 2

2 Número de episodios: 20 (de 20 minutos aproximadamente)



De los creadores de la comedia "Orange is the new black" llega "Glow". La ficción cuenta la historia de un grupo de inadaptadas que se convierten en populares luchadoras en los años 80. La escasa duración de sus capítulos hace de esta producción una buena serie para pegarse un maratón de un fin de semana.

Las escalofriantes aventuras de Sabrina

Temporadas: 1

1 Número de episodios: 10



El remake de "Sabrina, cosas de brujas", creado por Roberto Aguirre-Sacasa y basado en la serie de cómics del mismo nombre, se centra en la historia de Sabrina Spellman. La joven debe enfrentarse a su naturaleza como mitad bruja y mitad mortal mientras lucha contra las fuerzas del mal que le amenazan a ella, su familia y amigos.