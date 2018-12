Cómo reconocer una tienda online falsa: Claves para comprar en internet esta Navidad

El "Black Friday", el "Ciber Monday" y los regalos de Navidad. Es época de compras y cada vez son más las personas que se animan a pedir productos por internet. En concreto, el negocio digital alcanzó ganancias superiores a los 7.300 millones de euros el año pasado, según los datos del portal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Para elegir bien el sistio web donde realizar las compras es fundamental fijarse en dos aspectos fundamentales: los precios y la forma de contacto. Te contamos las seis claves básicas para reconocer qué tiendas online son fiables y cuales no, según el sello de calidad "Trusted Shops".

Las claves para reconocer una tienda online falsa

Sólo admite el pago por adelantado. Es probable que, aunque al inicio de la tienda se anuncie que se aceptan todos los métodos de pago habituales, al ir a pagar sólo se admite el pago por adelantado o la transferencia inmediata. En ese caso, desconfía.

El único número de teléfono que ofrece es uno de tarificación especial. Es imprescindible que la tienda online no sólo ofrezca una forma de contacto si no que dé varias opciones para que los clientes puedan preguntar dudas o comentar lo que necesiten directamente con el vendedor. Si sólo ofrecen un teléfono de tarificación especial, desconfía.

No muestra el aviso legal, la política de privacidad y las condiciones de contrato. Todas las tiendas tienen que incluir un aviso legal donde figure el nombre de la persona responsable, su dirección y su contacto. Asimismo, el derecho de desistimiento debe ser siempre válido y cómo mínimo de 14 días. Si no es así, debes desconfiar.

Aunque muestra el sello de calidad, no puedes pinchar en él, es sólo una foto. Si al intentar pinchar en el sello de calidad no se abre el certificado correspondiente, no es auténtico y la tienda no está certificada. Puedes hacer una doble comprobación y consultar en la web de Trusted Shops el listado de clientes. Si tiene el sello de Trusted Shops pero no puedes pinchar en él ni aparece en la web, desconfía.

La página web tiene faltas de ortografía. Existen tiendas online falsas muy bien hechas que realmente hacen dudar a los consumidores pero hay otras que cuentan hasta con numerosas faltas de ortografía. Si la apariencia de la tienda te da mala sensación, desconfía.

El precio del producto es realmente bajo comparado con el resto de las tiendas. Suele ocurrir cuando un producto está de moda y su precio es alto al igual que la demanda que, mientras en todas las tiendas oficiales está agotado, aparece una tienda sospechosa que ofrece muchos y muy baratos. En este caso, desconfía.