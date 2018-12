Diez series de Netflix que deberías ver antes de las cenas de Navidad

Aquello de que es tiempo de sofá, manta y película para las largas tardes de invierno casi que ahora se ha convertido en que es tiempo de sofá, manta y Netflix. Los miles de abonados que tiene la plataforma en España se pasan buena parte de las gélidas jornadas de invierno buscando en la televisión qué ver. Pues si te encuentras en esa tesitura tenemos la solución para ti. Hace unos días (aquí lo puedes consultar) te contábamos cuáles serán las novedades de Netflix para este mes de diciembre, y hoy te taremos diez series de las que todo el mundo habló este verano y a principios de otoño y que deberías ver antes de las cenas de Navidad para participar en las conversaciones.



La Casa de las Flores

Es una producción original de Netflix en Méjico y cuenta con un plantel de actrices encabezadas por la magistral interpretación de la muy famosa Verónica Castro. Poco más hay que decir de este culebrón que ha logrado con unos guiones brillantes llevar a hombres travestidos y a antros de mala muerte a un culebrón latino. Netflix ya ha renovado la serie por una segunda y una tercera temporada que se podrán ver el año que viene y el siguiente.

Paquita Salas

Si hay que tirar de producción española este es el primer nombre que tenemos que pronunciar: el de la representante que "Los Javis" han conseguido que sea la más famosa del mundo del espectáculo gracias a su historia y a (como no) la interpretación de Brays Efe. Nacida en Flooxer, Salas ha evolucionado en Netflix hasta hacerse mayor, que no madura.

El perfume

Es una de las principales apuestas de Netflix en este invierno. Y conociendo las apuestas de la plataforma no la podemos dejar pasar en esta lista aunque todavía no la hayamos visto. Basada en la conocida novela de 1985 a buen seguro no va a dejar a nadie indiferente.

Élite

Otra ficción nacional. Serie adolescente sin pretensiones de pasar a la historia pero que te lo que te puede hacer es pasar un buen momento. Los actores te sonarán seguro.

La Maldición de Hill House

Si aún no has visto esta adaptación a la pequeña pantalla de uno de los libros más conocidos de Shirley Jackson no sabemos a qué esperas. Se trata de una serie corta de poca duración que explotó en Halloween pero cuyos ecos han sobrepasado todo el mes de noviembre.

La Casa de Papel

Si tienes que elegir ver sólo una serie española entonces que sea una que ha hecho histórico ganando un Emmy. Además te damos otra excusa: el robo más famoso de la historia de la televisión en España va a seguir el camino de otras ficciones de Antena 3 como Velvet: va a continuar en las plataformas de pago. Después de comprobar cómo esta ficción se alzaba como la serie más vista en lengua no inglesa de la historia de Netflix la plataforma de pago por contenidos ha decidido renovarla por una tercera y cuarta temporada.

Luis Miguel

Es una de las series que más ha calado en América Latina. Tanto que cada estreno de un capítulo se volvía una auténtica revolución. Te aconsejamos que le des una oportunidad como en su día se la diste a Versace.

La doctora Foster

Un drama inglés de los que viene bien en tarde de lluvia, frío, manta y sofá. La serie, en la que se narran las desventuras personales y pasionales de una médico de familia inglesa, está producida por la BBC y merece unas horas de dedicación.

Suits

Son ya demasiadas temporadas pero merece la pena ver en acción a Meghan Markel, la mujer del príncipe Harry. Un consejo: con las tres primeras temporadas basta. En Netflix las tienes todas disponibles.

Homeland

Las últimas temporadas son tan buenas que merece la pena retomar esta serie de espías americana a la que muchos se desengancharon hace tiempo pero que ha ido mejorando en sus últimas temporadas.