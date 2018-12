Horóscopo: Tu suerte para hoy martes 11 de diciembre de 2018

El horóscopo de hoy martes 11 de diciembre de 2018 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy martes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Tienes que comenzar a seguir mucho más tus ideas y las opiniones que tienes sobre las cosas que te suceden en la vida y lo que ves a tu alrededor. Necesitas adquirir más conocimientos referentes a tu cultura y la historia del lugar donde vives.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Es un día un tanto triste para Tauro, es probable que los recuerdos de alguien importante que ha partido les provoque una cierta melancolía de la cual les será un poco difícil salir el día de hoy. No debes quedarte atascado en un sentimiento de pena.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Es un buen día para comenzar a planear las vacaciones que siempre has soñado, no dejes que te pase la cuenta el tiempo cuando llegues al momento de partir, recuerda que siempre hay que hacer muchas cosas para esto, ordena todo y haz un plan de viaje desde ya.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Tendrás un encargo muy importante que cumplir el día de hoy en tu trabajo, por lo que deberás trabajar duro para sacarlo adelante, no dejes de hacer esto, ya que te reportará grandes beneficios en el futuro.

Leo (23 julio al 22 agosto)

No importa si la persona que estás viendo ahora no tiene el tiempo necesario para ti, es probable que solo sea un momento, ya que luego tendrá todo el espacio en su vida para dártelo, no cometas el error de apresurar las cosas ni tampoco de exigir algo que no te corresponde aún.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Necesitas tomar más consciencia con las cosas que dices a otros, es probable que el día de hoy hieras los sentimientos de alguien que está en tu mundo, puede ser en la trabajo, como también en tu vida familiar. Estás saboreando los frutos de tu éxito y eso se nota en tu vida.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Tienes la opción de amar, pero no has tomado la decisión, ya que probablemente más de una persona haya aparecido en tu vida, sigue tu corazón y tu intuición, no te equivocarás. Una persona que quieres mucho está dejándose llevar por personas que no le están aportando nada bueno.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Si estás conociendo a alguien recientemente, debes encontrar las maneras para conectarte de buena forma, es probable que estén enfrentando problemas de comunicación y que tengas que dar explicaciones por algo que has dicho sin querer.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Una persona nueva está entrando en tu vida, pero es probable que vea que te falta un poco de ambición en tu vida, no dejes que esto pase, déjale claro tus planes futuros y lo que esperas obtener de la relación que están formando.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

No dejes pasar la oportunidad de conocer a alguien que te cruzarás de improviso en la calle o en alguna tienda, podría ser algo que puede tener frutos más adelante, atrévete a entablar una conversación con esa persona el día de hoy.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Necesitas explorar mucho más los deseos que tiene esa persona que te ha acompañado durante años, comienza a hacer las preguntas correctas y recibirás de su parte las respuestas sincerar. El amor estuvo un tanto débil, pero ahora está tomando fuerza.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Los fantasmas del pasado comienzan a irse y lo puedes sentir en el aire que respiras, no dejes de vivir este tiempo personal, el vieja hacia tu interior no puede esperar y necesitas darle una oportunidad en tu vida. Buen momento para tomar decisiones importantes en tu vida profesional.