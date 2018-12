Horóscopo: Tu suerte para hoy viernes 7 de diciembre de 2018

El horóscopo de hoy viernes 7 de diciembre de 2018 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

No tengas miedo a liberar tus emociones y a decir lo que quieres hace tiempo expresarle a alguien importante, es bueno que digas lo que sientes porque siempre traerá buenas cosas para ti y para tu evolución como persona.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tienes la necesidad de salir un rato de la ciudad, pero no será un buen momento para ello, es mejor que te mantengas en tu puesto por un tiempo, podrías correr riesgos si sales sin previo aviso de tus labores, no dejes que las ganas primen por sobre las obligaciones.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Cuando sientas que la vida te está dejando caer, debes preguntarte qué haces tú para que esto no suceda, las cosas malas no pasan por arte de magia siempre son una consecuencia de nuestros actos errados.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Las personas con las que te rodeas no buscan algo malo para ti ni tampoco quieren provocarte un daño, no pienses siempre esto de todas las personas a tu lado, es algo que puede estar pasándote factura.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Debes comenzar a creer mucho más en ti y en tus talentos, no es bueno que siempre estés pensando que hay otras personas mejores que tú en lo que haces, esto es muy extraño para alguien de tus características.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Es un excelente momento para los negocios y para generar lazos con personas nuevas, hoy conocerás a alguien muy influyente que podría darte el pase a entrar muy bien a un mundo lleno de oportunidades que no puedes desaprovechar.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Libra tiende a ser una persona un poco distante y un tanto calculadora en sus relaciones amorosas, sobre todo cuando está conociendo a la persona, no pierdas la atención en la persona que está entrando en tu vida, tienes que ver las señales de lo que quiere en verdad contigo.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Una persona de edad avanzada está pasando por un estado de salud un tanto delicado y te ha pedido que le des una visita, debes hacerlo pronto, no te arrepientas más adelante. En los estudios se vienen muchas pruebas que deberás sortear.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Un momento muy extraño vivirás al encontrarte o recibir un mensaje de una persona que creías haber olvidado, no dejes que alguien que ya no es parte de tu vida vuelva a hacerte mal en tu camino actual, no siempre es bueno recordar el pasado.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Tienes una oportunidad muy buena de brillar en tu trabajo el día de hoy, pero estás demasiado pendiente de los éxitos que tuviste en el pasado, ahora te encuentras en un nuevo momento, por lo que debes seguir adelante, vienen cosas muy buenas, no dejes de vislumbrar un exitoso futuro para ti.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Un momento profesional de mucho provecho para Acuario, tendrás una excelente noticia en tu lugar de desempeño, será todo gracias al esfuerzo que has puesto en lo que haces, debes sentir mucho orgullo por esta recompensa que te llegará.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

No tengas miedo a esa persona que se está acercando mucho a ti, debes dejarte querer en este momento, no exijas que haga las cosas a tu modo, tiene su forma de ser y si quiere hacerte regalos, darte cariño y ser una persona atenta contigo, dale tu permiso, puede ser una muy buena relación.