Horóscopo: Tu suerte para hoy jueves 6 de diciembre de 2018

El horóscopo de hoy jueves 6 de diciembre de 2018 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy jueves en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Necesitas encontrar una persona que te guíe en la vida, estás comenzando a perder el norte y eso se está notando, sobre todo para quienes te conocen. Si has caído en algún vicio o en el abuso de medicamentos, entonces es momento de dejarlo.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

No dejes que la culpa domine tu mundo, es probable que estés enfrentando una suerte de remordimiento por algo que hiciste en el pasado, pero debes dejarlo ir, no te está reportando nada bueno en la actualidad y es necesario que pases sobre este tema de la forma más rápido que puedas.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Tienes a una persona en tu mente y estás comenzando a quererle de forma que no esperabas, no dejes que se vaya esta ilusión, muchas veces debemos luchar por lo que queremos, si después de varios intentos la persona no te hace caso o ya no quiere saber de ti, entonces prueba a mirar hacia otra parte.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Es momento de comenzar a divertirte un poco más con la gente que ha estado siempre contigo, es decir tu grupo de amigos y tu familia. No es bueno que dejes de hacer las cosas que te gustan por darle valor solo al trabajo y a las obligaciones.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Es importante estar siempre al día en el trabajo, tienes que probar las nuevas tecnologías y aprender los nuevos métodos de desarrollar la labor que escogiste como carrera, recuerda que todo siempre está en constante evolución.



Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Tienes una forma muy buena de relacionarte con otros, especialmente con tus compañeros de trabajo, pero en este tiempo no has estado mostrando esto, alguien te lo hará saber el día de hoy.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

El amor necesita más compañía y atención, es probable que estés dejando de lado a la persona que amas por darle prioridad a otras cosas en tu vida en este momento, ten cuidado con esto, podría ser que pierdas lo que has conseguido con la persona amada.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Practica escribir en un papel los deseos que tengas para tu vida el día de hoy, guarda el papel, en un lugar seguro y dale una ojeada cada vez que creas o sientas que estás perdiendo el rumbo, será algo bueno para ti.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

El día de hoy podrías recibir una invitación a compartir con un grupo de amigos que hace tiempo no ves, será un gran día junto a ellos si aceptar, tienes que involucrarte más con los que siempre han estado para ti.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Si esperas tener un dinero que se te adeuda el día de hoy, tendrás que seguir en la espera, ya que hoy no será el día. El trabajo necesita más de tu parte, sobre todo si estás en un grupo o en un equipo grande de trabajo, necesitas tener más cercanía con tus compañeros.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Una persona que no ves hace tiempo podría llegar a pedirte un favor el día de hoy, solo hazlo si tienes tiempo para ello. El amor necesita que le des más espacio, tienes que buscar las maneras de dejarse pasar tiempo a solas, no dejes que la rutina los consuma.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Un momento muy bueno sucederá en el trabajo el día de hoy, podría tener la alegría de sacar muy bien un trabajo que estabas realizando, lo que traerá buenas cosas en el futuro. Recuerda que debes tomar aguar por las mañanas y no consumir alimentos muy pesados antes de irte a la cama.