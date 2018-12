Horóscopo: Tu suerte para hoy martes 4 de diciembre de 2018

El horóscopo de hoy martes 4 de diciembre de 2018 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy martes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Tienes una muy buena jornada para volver a descubrir cosas que quizás creíste que habías olvidado en el camino, no te preocupes porque hoy podrías recuperar algunos conocimientos o algunas habilidades que ya comenzabas a extrañar de ti.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

La soledad es algo bueno para los seres humanos, siempre y cuando no sea un estado eterno, no eres un ermitaño, no debes siempre estar por ti mismo. Tienes que comenzar a salir un poco más y a conocer gente nueva.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Cuando tengas el deseo de gritar y de expresarte frente al mundo, hazlo sin pensar en las consecuencias, por supuesto no significa que te pongas a gritar en la calle como una persona no cuerda, sino que es una forma poética de decir que debes buscar medios de expresión que te permitan hacer esto.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Es muy probable que el día de hoy debas renunciar a algo que te provocaba un bien y que te hacía feliz, pero el gasto que hacías en ello ya no puedes sustentarlo, no te preocupes porque solo será por el periodo que dure esta baja en las finanzas.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Un gran día ha llegado para ti y los tuyos, es probable que el día de hoy recibas una excelente noticia sobre un dinero que solicitaste, el cual te ayudará a adquirir un bien de suma importancia. No es bueno que te detengas en tu progreso, la vida tiene muchas cosas buenas para mos

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

El amor tiene obstáculos para quienes están en una relación, no dejes que te hagan tropiezos y que te hagan caer, el amor debe cultivarse y necesita atención, no dejes que la otra persona caiga contigo en estados de melancolía, impulsa al ser amado siempre a ser mejor.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Es un buen día para salir de las cavernas en tu trabajo, debes comenzar a mostrarte más y dar prueba de lo que puedes hacer y lo que puedes lograr si te aplicas bien, alguien importante te estará observando desde cerca, no falles.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Estás en un momento excelente para dejar sentimientos que te tenían atado hacia una persona en particular, ya no te duele como antes y lo puedes sentir desde hoy. El vacío no es un estado necesariamente malo, nos enseña a volver a tomar el valor para salir de la oscuridad.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Tienes en mente a una persona que está buscando solo un rato de diversión, si se da solo esto entre ustedes, no te sientas mal, no hay necesidad de ello, no siempre se puede formar una relación estable, a veces el amor está para pasar un buen rato .

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Quienes estén en una edad avanzada de la vida, disfrutarán de agradable recuerdos junto a personas que extrañaban el día de hoy, una junta con amistades o con familiares será un buen bálsamo para curar cualquier herida que tengan en su interior.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Tienes la posibilidad de encontrar un nuevo trabajo el día de hoy, lo que siempre viene bien si estabas sin una ocupación estable en este último tiempo, si estás con un trabajo estable, entonces es probable que se presenten nuevos retos el día de hoy.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Piscis posee una energía inigualable y es momento de comenzar a mostrar a otros de lo que eres capaz, será un gran día si te lo propones, no dejes de levantarte si algo te hace caer el día de hoy, podría pasar, pero no temas, tienes que confiar en tu poder.