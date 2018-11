Oposiciones Guardia Civil: El cambio que puede permitir el acceso de miles de aspirantes

Las oposiciones a la Guardia Civil son cada año de las más solicitadas. No en vano la crisis económica ha puesto en valor los trabajos fijos como los de la empresa de Correos o los de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por eso los cambios en los procesos de selección de este tipo de puestos son más que interesantes para miles de personas.



La Asociación Unificada de Guardia Civil (mayoritaria en un cuerpo en el que no se permiten los sindicatos) anunció hace un par de día una importante modificación de condiciones para optar a plazas de nuevo ingreso.



"La Dirección General de la Guardia Civil pretende establecer en próximas convocatorias de acceso a la Benemérita reducir el requerimiento de estatura mínima en hombres y mujeres", asegura la asociación en un tuit que aún no se ha confirmado desde instancias oficiales, pero que ha generado mucho interés en redes sociales. Las pruebas de este año ya se han dado por concluidas.





— AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) 6 de noviembre de 2018

Poco se sabe con respecto a las. En la única información oficial se asegura que las fechas para la realización del proceso dependerán de la publicación de estos datos en el Boletín Oficial del Estado. Las pruebas físicas serán las mismas que las del año pasado, el temario es el que está publicado en la orden del 9 de abril de 1996. Además se sabe que el idioma extranjero será el inglés. Las pruebas teóricas se realizarán en torno al mes de julio mientras que las físicas podrían ser en septiembre.Actualmente para acceder a la Guardia Civil los hombres tienen que medir como poco 1,65 metros mientras que esa altura se reduce en cinco centímetros para las mujeres. Muchos candidatos llevan años peleando contra estasy ahora, después de mucha lucha, podrían ver cumplidas sus peticiones. En caso de que se suban las "alturas" obligatorias para acceder al cuerpo de la Benemérita esto se debería comunicar de forma oficial a través del Boletín Oficial del Estado.Lo que no parece aún claro es si este cambio que afecta a miles de personas entrará en vigor en el próximo ejercicio o ya tendrá que esperar para el siguiente (para el que aún no están publicadas las bases). Será cuestión de esperar que haya comunicados oficiales por parte de la dirección general de la Guardia Civil.