Un edil del PP fue incluido por error durante meses en un grupo de chat del PSPV

Las redes sociales las carga el diablo, cada vez somos más conscientes (o no), pero desde luego están cada vez más presentes en nuestro día a día. Los partidos políticos hacen un uso intensivo de estas poderosas herramientas no solo con fines proselitistas, sino como forma de propiciar una organización interna en la que la información fluya de forma más rápida y eficiente entre sus miembros. La intención es buena, pero todo tiene una «cara B». Y si no, que se lo cuenten al PSPV de l´Horta Nord (Burjassot, València).

El concejal del PP de Burjassot Vicente Valero publicó el pasado jueves en su perfil de la red social Facebook que ha sido miembro del grupo de conversación de la ejecutiva socialista de l´Horta Nord durante varios meses. «Que te agreguen a un grupo del PSOE, siendo concejal del Partido Popular es súper divertido. Gracias por la información de estos meses», escribió el edil, adjuntando una imagen del citado grupo, la que acompaña a estas líneas.

Se da la circunstancia de que en dicho grupo de conversación aparece Juan Carlos Fulgencio, actual delegado del Gobierno en la comunitat Valenciana y una persona de la máxima confianza del ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

El edil popular, para preservar el anonimato de las personas integrantes en dicho grupo, editó la captura de pantalla del grupo de conversación con el fin de tapar los números de teléfono de los participantes.

Comentarios con sorna

La publicación cosechó un buen número de comentarios, en los que la sorna era la tónica dominante. Uno de los usuarios incluso preguntaba a Valero si la persona que lo agregó al grupo socialista el mismo delegado del Gobierno Juan Carlos Fulgencio, a lo que el concejal popular contesta: «que lo averigüen ellos, yo sí sé quién fue».

El error, no obstante, puede salirle caro al PSPV a pocos meses de las elecciones locales, autonómicas y europeas, ya que la ejecutiva de l´Horta Nord ha tenido un «topo» involuntario en los últimos meses.